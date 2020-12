Neuer Fahrplan ab 13. Dezember auf Eichsfelder Buslinien

Erhältlich sind die neuen Hefte in den Linienbussen, auf den Busbahnhöfen in Heiligenstadt, Leinefelde und Worbis. Zudem gibt es sie auf den Betriebshöfen der EW Bus GmbH in Leinefelde und Heiligenstadt, in den Bürgerbüros und Touristeninformationen, in den Verwaltungsgemeinschaften sowie in den Schulen. Für die Linien 2, 3, 13, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26 und 38 gelten weiterhin Umleitungsfahrpläne. Diese sind laut Artmann nicht im Fahrplanheft enthalten. Die aktuellen Abfahrtszeiten für diese Linien sind an den Bushaltestellen ausgehängt.