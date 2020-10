Neuer Onkologe im Eichsfeld

Der promovierte Arzt Süleyman Saz hat seit Anfang Oktober als Onkologe im Eichsfeld-Klinikum seinen Dienst angetreten. Damit setzt das Klinikum die Spezialisierung im Fachgebiet der Inneren Medizin fort. Der Mediziner betreut Patienten ambulant in der Praxis des Medizinischen Versorgungszentrums und auch stationär in der Fachabteilung des Klinikums am Standort Heiligenstadt. „Das ist ein super modernes Konstrukt mit kurzen Wegen. Wir können alle zugelassenen Therapien anbieten“, sagt Saz bei seiner Vorstellung im Haus St. Vincenz Heiligenstadt.

Nach dem Medizinstudium in Innsbruck und Erwerb der Gebietsbezeichnung Facharzt für Innere Medizin in Detmold absolvierte er seine Schwerpunktweiterbildung in Hämatologie und internistischer Onkologie im Westdeutschen Tumorzentrum der Uniklinik Essen. In dieser sehr abwechslungsreichen Weiterbildungszeit erwarb er fundierte Kenntnisse im gesamten Spektrum der Hämatologie und Onkologie inklusive intensiv-medizinischer Versorgung von knochenmarktransplantierten Patienten. Zuletzt war der 44-jährige Mediziner mehrere Jahre als Oberarzt und als niedergelassener Hämatologe und Onkologe in Marien-Hospital Wesel tätig. Der Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie sowie der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin sei für seine neue Aufgabe somit bestens gerüstet, heißt es bei der offiziellen Vorstellung.

Wichtige Erfahrungen für die Versorgung in Nordthüringen

Armin Sülberg, Geschäftsführer des Eichsfeld-Klinikums begrüßte den erfahrenen Mediziner in Heiligenstadt. „Insgesamt sehe ich am Eichsfeld-Klinikum eine sehr gute interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen und vielen angeschlossenen Diensten“, sagte Sülberg und ergänzt: „Diese gemeinsame Erfahrung wollen wir nutzen, um die medizinische Versorgung in Nordthüringen weiter zu stärken.“

Durch Süleyman Saz als Sektionsleiter Hämatologie und Onkologie soll die ambulante und stationäre Onkologie im Eichsfeld-Klinikum weiter etabliert werden, um eine hochqualifizierte, wohnortnahe Behandlung für die Patienten zu gewährleisten.

Uwe Schotte, Ärztlicher Direktor, unterstreicht: „Fachübergreifend finden bereits jetzt wöchentlich Tumorkonferenzen statt, um Patientenfälle zu besprechen und eine bestmögliche, individuelle Therapie in die Wege zu leiten.“

Süleyman Saz freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich habe im Eichsfeld ein äußerst sympathisches und motiviertes Team vorgefunden. Gemeinsam mit den Kollegen werden wir die Klinik weiterentwickeln. Dabei lege ich besonderen Wert auf gute Zusammenarbeit mit Hausärzten, weiteren Fachärzten und anderen Fachabteilungen der regionalen und überregionalen Kliniken. Auch die Kooperation mit Universitätskliniken sowie besonders spezialisierten Zentren gehören dazu, um Patienten moderne und effiziente Therapien anzubieten.“

Das Leistungsspektrum umfasst am Klinikum nun die Diagnostik und Therapie von hämatologischen und onkologischen Erkrankungen. Dazu gehören ausführliche onkologische Beratung und Erstellung eines individuellen Behandlungskonzeptes, Einsatz von modernen Chemotherapien, Immuntherapien und „zielgerichteten“ Molekültherapien sowie Hormontherapien nach den aktuellen nationalen und internationalen Leitlinien über Transfusion von Erythrozyten- und Thrombozytenkonzentraten bis hin zu Tumornachsorgeuntersuchungen.

Patienten bleiben weite Wege zur Behandlung erspart

Neben operativer Tumorentfernung sind chemotherapeutische und strahlentherapeutische Ansätze wichtige Bausteine in der Behandlung. Bisher mussten Patienten für Chemotherapie weite Wege auf sich nehmen. Nun werden Chemotherapien ambulant im neuen Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) – Praxis für Hämatologie und Onkologie in Heiligenstadt angeboten. Mit dem ambulanten Behandlungskonzept können viele Patienten weiter in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung leben, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums.

In Notfällen oder bei Ängsten um mögliche Nebenwirkungen sei eine Chemotherapie-Einleitung unter stationären Bedingungen vorzuziehen. Dank der direkten Anbindung der Praxis im Eichsfeld-Klinikum stehe auch in kürzester Zeit ein Patientenbett zur Verfügung. Darüber hinaus arbeite man eng mit weiteren Krankenhäusern in der Umgebung zusammen – zum Beispiel dem Universitätsklinikum Göttingen sowie regionalen ambulanten palliativmedizinischen Einrichtungen und Hospizdiensten. Uwe Schotte betont, dass schwer kranke Patienten im Eichsfeld in der geschaffenen Palliativstation durch ein multiprofessionelles Team im geschützten Raum und losgelöst von der üblichen Krankenhaushektik darüber hinaus betreut werden können. „Wir ermöglichen den Patienten eine heimatnahe und langfristige Betreuung, von der Diagnose über die Akut- bis hin zur Langzeitversorgung.“