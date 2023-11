Neues Angebot für verwaiste Großeltern im Eichsfeld

Göttingen. Trauernde Großeltern können jetzt zusammenkommen. Treffen im Haus der Elternhilfe für das krebskranke Kind in Göttingen sollen fest etabliert werden.

Ein neues Angebot gibt es im Elternhaus des Vereins Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen. Am Montag, 4. Dezember, findet von 10 bis 14 Uhr ein Tag für verwaiste Großeltern Am Papenberg 9 statt. Dieses an alle verwaisten Großeltern gerichtete Angebot soll zukünftig fest etabliert werden.

Großeltern spielen in den Familiensystemen und für die Enkel oft eine wichtige Rolle. Verstirbt ein Enkelkind bleiben die Großeltern allein und oft ungesehen in ihrer Trauer zurück. „Ich möchte meinen Kindern nicht mit meiner Trauer zur Last fallen“ oder „Ich werde oft nach dem Befinden meiner Tochter gefragt, aber nicht danach, wie es mir geht“ – dies sind Sätze, die man nicht selten von Großeltern hört, die mit dem Tod ihres Enkelkindes konfrontiert sind.

In der Fachsprache ist von „aberkannter Trauer“ die Rede

In der Fachsprache nennt man das auch „nicht gesehene“ oder „aberkannte Trauer“. Die Gesellschaft sieht die Eltern, aber eben nicht die Angehörigen, die zum trauernden Familiensystem gehören. Das eigene Kind in so tiefem Schmerz zu sehen und das Leid nicht lindern zu können, stellt eine große Herausforderung für Großeltern dar.

Die Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen möchte mit dem neuen Angebot diesen Großelternstimmen Gehör geben und den Raum für diese Trauer aufmachen.

Ab Dezember wird es Zeit geben für Gespräche, Austausch, Weinen und Lachen. Der Raum wird geöffnet für den Austausch über Trauer und eigene Erfahrungen. Nach einer ersten Vorstellungsrunde, in der jeder ein Foto oder einen Gegenstand als Erinnerungsstück an das verstorbene Enkelkind mitbringen darf, soll Zeit sein, um sich mit anderen auszutauschen.

Interessierte können sich im Elternhaus anmelden, per Mail an: info@elternhaus-goettingen.de oder über die Telefonnummer: 0551 / 50 31 20.