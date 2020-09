Geismar. Rund 1,7 Millionen Euro wurden in die Sanierung des historischen Gebäudes und die darin nun ansässige Pflegeeinrichtung in Geismar investiert.

Neues Leben und Trubel in der Alten Schule von Geismar

Verblüfft und emotional berührt waren gleich mehrere Generationen aus Geismar, als sie sich am Sonntag erstmals nach Jahrzehnten wieder in ihrer ehemaligen Schule umsehen durften. Das vor 106 Jahren errichtete Gemäuer erfuhr in den zurückliegenden zwei Jahren den wohl größten Wandel innerhalb der wechselvollen Geschichte.