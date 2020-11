Eine Wohngemeinschaft für junge Pflegebedürftige will die MPG Mitteldeutsche Pflegeholding in Dingelstädt einrichten. In dem Neubau laufen derzeit innen die letzten Gestaltungsarbeiten. Ziel ist es laut Steffen Jugel, der für den Vertrieb verantwortlich ist, dass die jungen Erwachsenen Anfang Februar kommenden Jahres einziehen können.

Zwei Geschosse des Gebäudes im Winkel werden den künftigen Mietern zur Verfügung stehen. Und auf das Wort Mieter legt Jugel ganz besonderen Wert. Aufgenommen werden sollen insgesamt zehn Frauen und Männer. Jeder hat ein Einzelzimmer, dazu kommen Gemeinschaftsräume und Küche.

Mit Gleichaltrigen zusammen statt in einem Pflegeheim zu leben, darin sieht Jugel einen wichtigen Aspekt. Es gehe um Pflege, Betreuung, aber auch um Selbstbestimmtheit und Gemeinschaft, sagt er beim Rundgang durch das Haus, das sich mitten in der Stadt befindet. Die jungen Leute sollen sich im Alltag gegenseitig unterstützen, wie in einer großen Familie den Alltag leben, und auch mal zusammen feiern. „Unter Anleitung wollen wir sie begleiten, nicht bevormunden“, erklärt Nele Eggert. Sie wird die Einrichtung leiten.

Eigene Möbel können mitgebracht werden

Und Steffen Jugel ergänzt: „Der Tagesablauf, die Kontakte, Besuche sowie die Aktivitäten sollen so weit wie möglich der üblichen ‚Normalität‘ entsprechen.“ Das bedeutet, dass die jungen Erwachsenen zum Beispiel selbst darüber entscheiden können, wann sie frühstücken wollen, was zum Mittag gekocht wird oder welche Aktivitäten am Nachmittag stattfinden sollen. „Sie bestimmen das alles selbst.“ Das Konzept ist laut der Einrichtungsleiterin so aufgelegt, „dass jeder zu jeder Zeit entsprechend seinen Fähigkeiten handeln kann“.

Nele Eggert wird die Einrichtung im Winkel in Dingelstädt leiten. Foto: Eckhard Jüngel

In dem Neubau wird die Wohngemeinschaft zwei Etagen nutzen, und für ihre Zimmer können die jungen Frauen und Männer eigene Möbel mitbringen. „Und auch ein Haustier, wenn die Gruppe zustimmt“, sagt Nele Eggert. Geplant und gehandelt werden soll nämlich auch in der Gruppe – nach demokratischen Regeln. Und weil auf Gemeinschaft gesetzt wird, wird der Garten derzeit auch noch nicht gestaltet. Der soll erst in Angriff genommen werden, wenn die Bewohner sich entscheiden haben, wie er aussehen soll. Dazu kommt ein Hofbereich, der ebenfalls genutzt werden kann. Und um Abwechslung in den Alltag zu bringen, wird außerdem ein Fahrzeug zur Verfügung stehen, um beispielsweise Ausflüge zu unternehmen. Damit die Dingelstädter und Interessierte einen Blick hinter die Kulissen der neuen Einrichtung werfen können, soll es später, so es die Corona-Pandemie zulässt, einen Tag der offenen Tür geben.

Erst in der vergangenen Woche hatte die MPG Mitteldeutsche Pflegeholding in der Mühlhäuser Kilianistraße neue Räume für drei Seniorenwohngruppen eröffnet. Kein Pflegeheim, kein betreutes Wohnen, sondern eine neue Form der Pflege will der Betreiber dort aufbauen, heißt es. Das Konzept: Die Bewohner mieten Appartements und bestimmen mit den Mitmietern den Tagesablauf.

Die MPG Mitteldeutsche Pflegeholding GmbH gibt es seit 2012 in Nordhausen. Sie betreibt unter anderem Einrichtungen in Sollstedt, Sondershausen, Sangerhausen und Nordhausen und hat nach eigenen Angaben fast 300 Mitarbeiter in Thüringen, Sachsen und Sachsen- Anhalt.