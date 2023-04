Neugieriger Blick hinter die Filmkulissen in Göttingen

Göttingen. Die niedersächsische Nachbarstadt Göttingen ist auch heute noch Drehort für Filme. In den Hochzeiten gab es in der Stadt 17 Kinos.

Um die Filmstadt Göttingen dreht sich alles bei der Stadtführung „Göttinger Theater- und Filmgeschichten aus vier Jahrhunderten”, die die Tourist-Information am Samstag, 29. April, um 14 Uhr anbietet.

Die Stadt kann auf eine bewegte Film- und Theatergeschichte zurückblicken, schließlich war die Universitätsstadt von 1948 bis 1961 ein Zentrum der deutschen Filmindustrie und brachte Klassiker vom Antikriegsfilm bis zur Familienkomödie von Heinz Erhardt hervor. Heute herrscht in Göttingen Ausnahmezustand, wenn Maria Furtwängler wieder einen Tatort in der Stadt dreht. 1946 wurde die Filmaufbau Göttingen GmbH lizenziert und damit der Grundstein für 100 Spielfilme, die in der Stadt produziert wurden, gelegt.

Bei der Führung wird erklärt, warum sich die Filmfirma gerade in Göttingen angesiedelt hat und wie es mit dem Göttinger Film nach dem Ende des Filmateliers 1963 weiterging. In den Hochzeiten gab es in der Stadt 17 Kinos gleichzeitig. Die Teilnehmer erfahren nicht nur, wie und wo die Filme entstanden, sondern auch, was in den zeitgenössischen Kritiken geschrieben wurde.

Zudem gibt es beim Besuch einzelner Drehorte Hintergrundinformationen und Anekdoten. Auch die Göttinger Theatergeschichte wird in der Führung thematisiert: Schauspielernde Professorengattinnen und ein Physikprofessor mit Hang zur Bühnentheorie kommen ebenso vor wie die großen Namen des Deutschen Theaters und das studentische Theater im OP.

Die Führung dauert etwa 150 Minuten und startet vor der Tourist-Information, Markt 8. Karten sind für zehn Euro online oder in der Tourist-Information erhältlich.