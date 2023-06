Neuorientierung für Eichsfelder nach der Trennung

Heiligenstadt. Das Team des Heiligenstädter Marcel-Callo-Hauses bietet ein Wochenende, bei dem vielen Fragen nachgegangen wird. Eine Kinderbetreuung gibt es jedoch nicht.

Zu einem Wochenende, bei dem es um das Thema Neuorientierung nach Trennung und Scheidung geht, sind Interessierte ins Marcel-Callo-Haus eingeladen. Ob un- oder freiwillig allein – neue Wege suchen und finden, Neues, Liebgewonnenes oder Wohltuendes in den Alltag integrieren. Dabei auf die eigenen Kräfte und Grenzen achten. Vielleicht sogar nach innerer Friedlichkeit streben – mit wem oder mit was? Bei wem solche Fragen nach einer Trennung entstanden sind, ist eingeladen, Antworten zu finden.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 7. Juli, 18 Uhr, und endet am Sonntag, 9. Juli, 15 Uhr. Anmeldungen: Tel. 03606/667409 oder per Mail an kurse@mch-heiligenstadt.de.