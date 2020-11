Auch am vergangenen Halloween-Wochenende gab es trotz der Pandemiesituation insgesamt mehr als 200 Ruhestörungen in Thüringen, die bei der Polizei registriert wurden, davon sechs in unserem Landkreis. Im Eichsfeld waren es in drei Fällen Bauarbeiten am Reformationstag und zwei Mal Herbstarbeiten im häuslichen Bereich. Sie wurden jedoch alle im Gespräch bewältigt. Das ist nicht immer so. Wann es sich um eine Ruhestörung handelt und welche Behörde zuständig ist, beantwortet der Eichsfelder Polizeichef Dietmar Kaiser im Interview.

Als Sie im Sommer des vergangenen Jahres Ihren Dienst antraten, hatten sich zum Thema Kurpark die Gemüter erhitzt. Neben Straftaten spielten auch Ruhestörungen eine Rolle. Wie ist Ihr Fazit 2020?

Trotz Corona hatten wir 2020 in den Sommermonaten, insbesondere im öffentlichen Raum, mehr angezeigte Ruhestörungen aufgenommen und zu bearbeiten als 2019. Das ist auffällig, macht aber deutlich, dass wir und die Ordnungsbehörde 2019 nicht optimal gearbeitet haben.

Die meisten Bürger werden uns dann auch noch sagen, da war noch ganz viel mehr, das ich aber nur nicht angezeigt habe. Das ist grundsätzlich richtig so, nicht alles muss mit der Keule des Gesetzes geklärt werden. 2019 waren es von Mai bis September 136 Ruhestörungen, 2020 hingegen wurden 193 erfasst.

Eigentlich hätten wir in Zeiten von Corona etwas anderes erwartet.

Beim oberflächlichen Betrachten könnte man das tatsächlich so sehen. Die Ruhestörungen zum Beispiel aus Gaststätten könnten weniger sein, weil diese zum Teil geschlossen haben. Sie sind aber nicht weniger, weil sich im Gegenteil aufgrund der Verordnungen mehr außerhalb der Räume abspielt und genau das häufiger zu nachbarschaftlicher Reaktion führt.

Insgesamt 118 Ruhestörungen im öffentlichen Raum in diesem Sommer wurden bei der Polizei angezeigt. Nicht immer hat das dazu geführt, dass nach den polizeilichen Feststellungen auch eine Anzeige an die zuständige kommunale Behörde gesandt wurde. Vieles können die Beamten auch mit einem Gespräch und der mündlichen Verwarnung lösen.

Was heißt zuständige kommunale Behörde? Ist dafür nicht die Polizei zuständig?

Nein, das ist die Polizei nicht. Nun ist es aber so, dass die Ordnungsämter der Kommunen nur selten außerhalb üblicher Bürodienstzeiten tätig sind. Das tun sie meist nur, um den ruhenden oder innerstädtischen Verkehr zu überwachen. Und immer dann, wenn andere Gefahrenabwehrbehörden, also die Ordnungsämter, nicht im Dienst sind, muss die Polizei die Sofortmaßnahmen treffen.

Aber eben nur die sofort nötigen Maßnahmen. Sie darf auch nicht mehr, ansonsten wäre es rechtswidrig. Wenn Sie also feststellen, dass vorvorgestern, vorgestern und gestern der Nachbar hinter dem Haus lautstark Fußball oder Boxen feierte, ist das kein Fall für die Polizei, sondern für das Ordnungsamt. Wenn der Nachbar aber jetzt, und das nach 22 Uhr, heftig feiert, dann können Sie die 110 oder die 6510 in Heiligenstadt anrufen. Die Polizei wird entsprechend der notwendigen Priorität die Sofortmaßnahmen ergreifen.

Es wird nicht immer eine Qualität haben, die die Nutzung des Notrufes rechtfertigt. Deshalb bitte unterscheiden. Die Kommentierung des Gesetzes formuliert zur Ruhestörung: „Ein Geräusch ist erst dann unzulässig, wenn es ein normal empfindlicher Durchschnittsmensch nicht mehr erträgt, es sei denn, dieser Lärm ist ortsüblich oder unvermeidlich.“

Wie kann Lärm denn ortsüblich und unvermeidlich sein?

Das geht eigentlich ganz schnell. Motorenlärm ist an einer Land- oder Bundesstraße nun einmal ortsüblich und unvermeidlich. In der Nachbarschaft des Biergartens ist zu den Öffnungszeiten der von der Genehmigung umfasste Lärm – Kommunikation, Lachen – ortsüblich und unvermeidlich.

In der Nachbarschaft eines Kindergartens ist der durch die Kinder verursachte Spiellärm ortsüblich und unvermeidlich. In der Nachbarschaft der Kirche ist das viertelstündliche Uhrläuten und die drei- oder viermalige Orgel- und Gesangsakustik in der Woche ortsüblich und unvermeidlich. Die Beurteilungsebene der Behörde oder eventuell später des Gerichtes darüber hinaus ist immer, ob ein normal empfindlicher Durchschnittsmensch dies erträgt.

Nun hat mir aber neulich der Polizist am Telefon gesagt, ich müsste das mit meinem Vermieter klären. Wie das?

Die bisherigen Inhalte betrafen alle die Ruhestörungen im öffentlichen Raum. In 75 Fällen wandten sich die Bürger in diesem Jahr wegen Ruhestörung in Wohngebäuden an die Polizei. Die Polizei wird grundsätzlich ähnlich reagieren wie bei den anderen Ruhestörungen. Vermutlich werden Sie aber schon am Notruf oder beim Anrufen in der Polizeiinspektion mit der Frage konfrontiert: Haben Sie ihren Nachbarn daraufhin schon angesprochen? oder: Haben Sie dies ihrem Vermieter schon mitgeteilt?

Für das Ordnungsamt und die Polizei sind nur jene Ruhestörungen von Belang, in denen die Allgemeinheit betroffen ist. Ein einzelner Nachbar ist das leider nicht. In diesen Fällen bleibt nur der zivilrechtliche Weg, der zuallererst mit dem vermittelnden Gespräch mit dem Nachbarn beginnt. In Mehrfamilienhäusern wäre das nächste die Mitteilung an den Vermieter, der sich dann um den störenden Mieter kümmern muss.

Helfen diese Wege nicht weiter, können Sie sich an die Schiedsstelle der Kommune oder letztlich an einen Rechtsanwalt wenden. Aber natürlich trotzdem, wenn Sie ein akutes Problem haben, prüft die Polizei den Sachstand, damit Sie Argumente haben. Und wenn der Polizist dann vor Ort ist und aus der Wohnung immer noch erheblicher Lärm schallt, ist ja doch wieder die Allgemeinheit gestört.

Wenn ich Samstagmittag halb eins, also 12.30 Uhr, auf der Terrasse sitze und mein Nachbar den Rasenmäher hervorholt und mit dem Mähen anfängt, ist das doch falsch. Oder?

Ist es nicht. Er muss nur bis 13 Uhr fertig sein. Je nach dem Inhalt der ordnungsbehördlichen Verordnung der Kommune ist das ein wenig unterschiedlich, meist ist die Mittagsruhe aber von 13 bis 15 Uhr und am Abend hat ab 19 oder 20 Uhr Ruhe zu herrschen. Jedoch nicht nur am Samstag, sondern täglich. Grundsätzlich bedarf es da eines guten Miteinanders. Kurz vorher über den Gartenzaun gefragt: „Kann ich noch zehn Minuten mähen? Hab’ es diese Woche nicht geschafft.“ Funktioniert eigentlich fast immer.

Die Polizei hat sich vorgenommen, im nächsten Jahr die Kommunen im Sommer durch die Kontaktbereichsbeamten über die bei uns eingehenden Ruhestörungen auch dann zu informieren, wenn daraus keine Anzeige wird. Aber jetzt wird’s duster – November und wir haben andere Schwerpunkte..