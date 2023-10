Nicht nur das Eichsfeld schwankt zwischen Populismus und Resignation

Pfarrer Markus Hampel aus Worbis warnt vor vermeintlich simplen Lösungen für komplizierte Probleme. Ein Blick in die Geschichte zeigt, warum.

Vor wenigen Tagen haben wir den Tag der deutschen Einheit gefeiert. Seit 33 Jahren ist der 3. Oktober der Tag, an dem Bilanz gezogen wird zwischen „hüben“ und „drüben“. Je nach Biografie und gesellschaftlicher Sozialisation fällt das Urteil über ein „Zusammenwachsen“ gemischt aus. Viele haben profitiert, nicht wenige fühlen sich als Verlierer.

Unabhängig davon bin ich es jedoch leid, immer wieder neu eine Verlustrechnung aufzumachen, und es bereitet mir große Sorge, wie viele zum Teil auch hochgebildete Menschen den Rattenfängern unserer Tage nachlaufen und deren dumpfe Parolen scheinbar völlig unreflektiert wiederholen. Ein Blick in den Rückspiegel, in die Geschichte gerade unseres Landes sollte eigentlich klar machen, dass höchste Vorsicht geboten ist, damit sich das, was vor 90 Jahren geschah, in keinster Weise wiederholt.

Markus Hampel ist Pfarrer in Worbis Foto: Markus Hampel

Damals glaubte das „Zentrum“, die Sache im Griff zu haben und verschätzte sich total. Auch in unserer Kirche beobachte ich einen solchen Populismus. Zwischen den fünf Kardinälen, die ihre „Dubia“ vor der Weltsynode in Rom veröffentlichen mussten, und beispielsweise „Maria 2.0“ bestehen himmelweite Unterschiede. Und die Messer werden auf beiden Seiten gewetzt.

Es stimmt mich traurig, wenn ich dies so beobachten muss und mahnt mich zur Gewissenserforschung. Unser Leben ist nicht nur schwarz oder weiß, gut oder böse, wozu uns die Populisten in Gesellschaft und Kirche verführen wollen. Schon die Heilige Schrift weiß um die Ambivalenz menschlichen Lebens, und Jesus nimmt in vielen seiner Aussagen darauf Bezug. Für meine Kirche hat Papst Franziskus die Losung: „Alle, alle, alle!“ ausgegeben! Alle sollen gehört werden! Alle sollen mitgenommen werden. Alle sollen in der Kirche ein Zuhause finden.

Auch wenn der Weg dorthin noch sehr weit scheint, so ist zumindest das Ziel klar definiert. Das macht ein bisschen Mut, das hilft – gegen Resignation und Populismus. Lesen Sie doch mal wieder die Heilige Schrift und weniger die Chat-Gruppe!

