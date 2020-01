Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Nie war mehr Anfang als jetzt“

Ob Angela Liebergesell jetzt häufig Zeit haben wird, im Sessel zu sitzen, dürfte unwahrscheinlich sein, denn sie hat gemeinsam mit ihrem Mann Günter, der ab Februar Ruheständler ist, eine Firma gegründet. Humorvoll, wie die Beiden sind, haben sie sich bereits Geschäftspartner gesichert und ihnen zuvor schriftlich erklärt, sie seien arbeitssuchend. Die Zusagen kamen sofort.

Am 22. Januar war Angela Liebergesells letzter Arbeitstag vor dem Eintritt ins Rentenalter. Über den neugegründeten „Oma und Opa Service“ mit vielerlei Hilfsangeboten freuen sich gleich mehrere junge Familien. Liebergesells haben fünf Kinder und acht Enkelkinder.

Es war ziemlich berührend für Schwester Angela, auch noch an ihrem letzten Tag in der Kurparkklinik ihre Verbundenheit mit dem Haus zu spüren. Alle hatten sich Zeit genommen, ihr bei einem kleinen Abschiedsfest gedankt. 26 Jahre lang hat sie nicht nur irgendeinen Job erledigt, sondern ihren Wunschberuf ausgeübt.

Kollegen unterschreibenauf Abschieds-T-Shirt

Am Morgen, als sie ihre Dienstkleidung anziehen wollte, wurde sie mit einem T-Shirt überrascht. Es trägt die Aufschrift „Mein letzter Dienst“. Auf der Rückseite haben Schwestern und Ärzte unterschrieben. „Angela, Du wirst uns fehlen“, versicherte Pflegedienstleiterin Petra Grebenstein.

Angela Liebergesell erlernte ihren Beruf im St. Vincenz-Krankenhaus, wo sie ihr Examen ablegte, arbeitete später unter anderem als OP-Schwester in der damaligen Heiligenstädter Frauenklinik. Nach der Wende hätte sie in anderen Städten tätig sein können, lehne das jedoch ab, kümmerte sich um die Familie. Verständlich für eine Mutter mit einem Krankenpfleger als Ehemann.

1993 fragte Frau Medizinalrat Dr. Elisabeth Pfützenreuter, Leitende Ärztin des Kneippbades, Günter Liebergesell bei einer privaten Begegnung: „Ihre Frau ist doch Krankenschwester; will sie sich nicht bei uns bewerben, wir planen die Eröffnung einer Rehaklinik.“ Fast zur gleichen Zeit ging Angela Liebergesell mit ihren jüngsten Kindern im Heinrich-Heine-Kurpark spazieren und sah einen Aufsteller. Darauf stand zu lesen, für die neue Klinik würden Mitarbeiter gesucht. Sie beriet sich mit ihrem Mann, ob sich wohl beide Dienstpläne mit Kinderbetreuung und Familienleben vereinbaren ließen. Und sie wagte den Schritt, immerhin war ihr Ältester inzwischen Sechzehn.

Ihre Bewerbung wurde angenommen. Am 9. November 1993, ihrem ersten Tag an der neuen Stelle, war sie zugleich die erste Krankenschwester, die einen Arbeitsvertrag erhalten hatte. Dieser Tag verlief allerdings enttäuschend mit jeder Menge Schreibarbeit. Sie wollte aber kranken Menschen helfen. Am nächsten Tag reisten die Patienten an. Seitdem hat sie Höhen und Tiefen erlebt, war voller Freude dabei, als 1996 der große Klinikneubau eingeweiht wurde, bangte mit allen Beteiligten, was die Gesundheitsreform bringen würde, lernte Veränderungen im Klinikalltag kennen, als psychologische und Ernährungsberatung etabliert wurden.

Liebergesells Bestreben: Menschen ein Heim auf Zeit geben

Immer war es ihr Bestreben, den Menschen ein Heim auf Zeit zu geben, Kururlaubern genauso wie Reha-Patienten. Richtig froh war sie, wenn ihre Patienten auf eigenen Wunsch wiederkamen und berichteten, sie hätten darauf bestanden, erneut in Heiligenstadt behandelt zu werden. Mut zusprechen, nicht nur Pillen verabreichen, Verbände wechseln und Spritzen geben. Damit hat sie vielen der ihr Anvertrauten geholfen. „Die ganze Welt bricht für manche Menschen zusammen, wenn sie plötzlich, zum Beispiel in Folge eines Unfalls oder einer Operation, für längere Zeit nicht mehr selbstständig leben können“, erklärt Angela Liebergesell und erinnert sich an Patienten-Worte zum Abschied: „Schwester Angela, wenn Sie nicht gewesen wären…“

Nun hat sie selbst Abschied genommen, aber langweilig wird es garantiert nicht. Neben der Enkel-Betreuung warten Nähmaschine und Strickzeug. Außerdem sind sie und ihr Mann Mitglieder im Heiligenstädter Geschichts- und Museumsverein. Deshalb will sie am 10. Mai endlich mal die Gäste des Museumsfestes im Eichsfeldmuseum mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen bewirten. Jahrelang war das nicht möglich, denn: „Immer hatte ich Spätdienst.“ Für ihr neues Leben hat Angela Liebergesell ein Zitat des amerikanischen Dichters und Journalisten Walt Whitman (1819-1892) parat: „Nie war mehr Anfang als jetzt.“