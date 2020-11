Bei den Recherchen zum Absturz des Jagdbombers Republic P-47 Thunderbolt, dessen Motor in einem Feld zwischen Hausen, Kleinbartloff und Niederorschel gefunden wurde, gibt es bereits erste Erfolge.

So vermutet Hobbyhistoriker Stefan Sander, das abgestürzte Flugzeug in seinen Aufzeichnungen gefunden zu haben. Dabei könnte es sich um die Maschine handeln, die Anfang April 1945 bei Birkungen abgestürzt ist. So steht es in dem entsprechenden Report zu vermissten Flugzeugen.

Dort konnte er die Nummer des gefundenen Motors zuordnen. Jetzt möchte Sander seine Recherchen zum Piloten ausweiten. Auch Niederorschels Bürgermeister Ingo Michalewski (CDU) will weitere Zeitzeugen suchen.