Niederorscheler Weihnachtsmarkt scheint im Lichterglanz

„Jahr um Jahr am zweiten Advent, da öffnen sich die Pforten zum Niederorscheler Weihnachtsmarkt.“ Mit diesem traditionellen Lied eröffneten am Sonntagnachmittag Bürgermeister Ingo Michalewski sowie Pfarrer in Ruhe Josef Beykirch und Martin Quellmalz, welche beide auf der Gitarre begleiteten, die 23. Auflage des bunten Treibens.

Das stand in diesem Jahr unter dem Motto „Niederorschel im Lichterglanz“ und machte seinem Namen alle Ehre. Denn für das besondere Ambiente sorgten auf dem Marktplatz neben den riesigen Holzfiguren Engel, Nussknacker, Räuchermann und dem Schwibbogen auch die weithin leuchtende, etwa neun Meter hohe Pyramide, die sich unentwegt drehte. Das tat auch das kostenfreie Kettenkarussell und begeisterte damit nicht nur die Jüngsten, sondern auch deren Eltern. So beispielsweise Patrick und Anna Buch aus Vollenborn, die mit ihren Kindern Tilda und Tizian zum ersten Mal zu Gast waren. Sie freuten sich auch über weitere familienfreundliche Angebote wie die Mal- und Bastelecke unter Anleitung der DRK-Mitarbeiterin Melanie Weinrich, die derzeit als Jugendkoordinatorin in der Gemeinde agiert.

Ähnlich lobend äußerten sich auch Karsten und Doreen Herrmann aus Mühlhausen, die ihre Töchter Lisa und Nina mitbrachten. Begeistert verfolgten alle das unterhaltsame Bühnenprogramm, welches mit einem Eiskönigin-Tanz von Madleen Große begann. Die 13-Jährige warb damit zugleich um Spenden, die krebskranken Kindern zugute kommen sollen. Auch den weiteren bunten Mix aus Musik, Tanz und Show moderierten Uta Birkefeld und Steffen Jünemann. Die freundlich-witzigen Wichtel Marie und Willi animierten sie zugleich zum fröhlichen Mitmachen.

Vielseitiges Bühnenprogramm

Und nicht nur beim Wichteltanz durften die Kleinen über die Bühne fegen. Die eroberten sich auch die Kindergarten- und Grundschulkinder aus Niederorschel und Rüdigershagen mit Tänzen, Liedern und Gedichten, ebenso die Funkengarde des örtlichen Karnevalvereins. Für ihre Auftritte wurden sie alle mit viel Applaus belohnt. Den erntete auch Sylvie Meinhardt, die erst kürzlich zugezogen war und zum ersten Mal in ihrem neuen Wohnort auf der Bühne stand. Mit gefühlvollen Weihnachtsliedern wie „O holy night“ versüßte sie das sehnsüchtige Warten auf den Nikolaus Person von Berno Niesing, der natürlich gut zu tun hatte, um den Nachwuchs mit kleinen Geschenken zu erfreuen.

Die charmante Sängerin faszinierte später zudem mit dem Lied vom Niederorscheler Weihnachtsmarkt, der sich gegen Abend immer mehr füllte. Die große Besucherschar fand an den rund 20 Marktbuben unter anderem eine Auswahl dekorativer und kreativer Artikel, viele davon in Handarbeit gefertigt, wobei so manches Geschenke-Such-Problem gelöst wurde.

Daneben lockte ein vielseitiges Angebot kulinarischer Köstlichkeiten, von süß bis deftig, das wohl für jeden Geschmack etwas bot. Beliebte Anlaufpunkte waren zudem die Weihnachtskrippe der Heimatstube sowie die zwei Fahrzeugmodellausstellungen von Erhard Windolph. Neben den beweglichen Exponaten wie Riesenrad oder Hochseilanlage konnte hier nach historischem Vorbild detailgetreu Nachgebautes, zum Beispiel eine Dreschmaschine, bestaunt werden.

Spannend wurde es dann noch einmal bei der Verlosungsaktion des Rassegeflügelvereins, die den glücklichen Gewinnern schon jetzt die künftigen Weihnachtsbraten bescherte. Für den stimmungsvollen Ausklang des Abends sorgten der Kirchenchor St. Marien und die Alte-Burg-Musikanten mit einem Reigen altbekannter Weihnachtslieder.