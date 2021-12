Nikolaus im Eichsfelder Dauereinsatz

Eichsfeld. Süßigkeiten und Gaben mit Blaulicht und Karnevalisten in Bornhagen, Ershausen und Ascherode.

Peter Knedlik kommt kaum aus seinem roten Mantel. Eigentlich ist der Bornhagener Truchsess der Eichsfelder Ritterschaft. Auch da ist sein Gewand rot. Doch jedes Jahr zum Advent wirft er sich mit Freude in den roten Nikolausmantel und schultert den großen Sack mit Süßigkeiten und vitaminreichen kleinen Gaben. Auf Burg Hanstein hat er jetzt schon mehrfach zur Krippenausstellung Kinder beglückt. Montagabend jedoch hatte er es ausgesprochen bequem: Die Feuerwehr holte die Fahrzeuge heraus, setzte den Nikolaus hinein und chauffierte ihn von Haus zu Haus.

Und da leuchteten nicht nur die Kinderaugen. Auch die Eltern und Großeltern hatten ein Lächeln im Gesicht. Die Süßigkeiten für die diesjährige Aktion hatte der Feuerwehrverein spendiert.

Auch in Ershausen lief wie in so vielen Eichsfelder Dörfern die Nikolausaktion, allerdings schon am späten Sonntagnachmittag. Wegen der aktuellen Pandemielage konnte auch in Ershausen in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt stattfinden. Somit dachten sich die Verantwortlichen der Jugendfeuerwehr, Andreas Rodenstock und Nicole Groß, wieder etwas aus. Wie 2020 wollten sie mit der Unterstützung der Feuerwehr und des Feuerwehrvereins Ershausen wenigstens die kleinsten Bewohner des Dorfes glücklich machen, wenn schon der Glühwein ausfallen musste.

In Bornhagen ließ sich am Nikolaustag, am 6. Dezember, Peter Knedlik im Feuerwehrauto durch das Dorf chauffieren. Er reichte als Nikolaus die Tüten aus dem Fenster. Foto: Silvana Tismer

So trafen sich Sonntagnachmittag zehn Kameradinnen und Kameraden im Gerätehaus, verstauten die Geschenke auf den drei Fahrzeugen und machten sich auf den Weg. Es hatte sich schon herumgesprochen, dass der Nikolaus kleine Geschenke vorbeibringt. Wer noch nicht sehnsüchtig vor der Haustür wartete, wurde mit dem Blaulicht aufmerksam gemacht, das Kinder ohnehin schon in Aufregung versetzt. „Bei keinem der freiwilligen Helfer blieb ein Strahlen in den Kinderaugen aus. Das zeigte uns, dass es wieder ein voller Erfolg war“, sagt Nicole Groß. Nach gut einer Stunde war es geschafft.

„Das Team der Jugendfeuerwehr bedankt sich ganz herzlich beim Feuerwehrverein, den freiwilligen Helfern und natürlich auch für das sehr positive Feedback der Eltern“, sagt Feuerwehrmann Kevin König.

Auch in Ascherode am anderen Ende des Eichsfeldes war der Nikolaus unterwegs – im roten Mantel und mit langem weißen Rauschebart. Dort aber fungierten die Narren des Ascheröder Carnevalsvereins als emsige Helferlein.