Nikolaus in Hausen mit doppelter Mission im Einsatz

Hausen. Aktion in Hausen für Kinder und Brandopfer von Niederorschel und Kirchworbis.

Als in Hausen jetzt der Nikolaus in Begleitung von Weihnachtsengeln unterwegs war, hatte er gleich mehrere Anliegen. Eines war natürlich, die Kinder des Dorfes zu überraschen. Die freiwillige Feuerwehr des Ortes hatte ihn sozusagen um überirdische Amtshilfe gebeten. Auch Emma Tristram und Pauline Glorius schnallten sich die Engelsflügel um, um den Rauschebart durch das Dorf zu begleiten. 50 Kinder besuchten sie. Die hatten vorher ein Bild gemalt und sie an die Feuerwehr geschickt. So wechselten zahlreiche kleine Päckchen den Besitzer und richteten eine Menge Freude an.

Das zweite Anliegen aber war, auch außerhalb des Ortes Gutes zu tun. Die Hausener hatten erschüttert die beiden Großbrände in Kirchworbis und Niederorschel zur Kenntnis genommen. Mit der Nikolausaktion sammelten die Feuerwehrleute Spenden ein. Ein Feuerwehrauto trug den Aufruf auch auf der Motorhaube durch das Dorf. Und viele Eltern, so freuen sich die Kameraden, hatten als Dankeschön für die Nikolausaktion einen Geldbetrag als Spende bereitgehalten. Diese Einnahmen, so heißt es von der Feuerwehr, werden den betroffenen Familien in den beiden Nachbarorten weitergeleitet.