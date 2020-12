Jona und Melina Jakob holen sich bei Lisa-Marie Kretschmer in der Geschäftsstelle WVL ihre Nikolaus-Überraschung ab.

Leinefelde-Worbis. Wohnungsgesellschaften verteilen Lebkuchenhäuser auch an Kindergärten.

Nikolausüberraschung in Leinefelde für Mieterkinder

Nicht nur viele Feuerwehren des Eichsfeldes hatten sich am Nikolaustag auf den Weg gemacht, um den Kindern in dieser doch sehr anderen Adventszeit eine Freude zu bereiten. Bereits in der Woche zuvor setzte die Städtische Wohnungs-GmbH Worbis (SWG) zusammen mit der Wohnungsbau- und Verwaltungs-GmbH Leinefelde (WVL) eine ähnliche Idee um.