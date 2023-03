Nissan wird bei Dingelstädt aus Kurve getragen

Dingelstädt. Ein 66-Jähriger kam mit seinem Auto nach rechte von der Fahrbahn ab. Der Mann erlitt einen Schock und musste medizinisch behandelt werden.

Ein Autofahrer, der am am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf der Bundesstraße 247 zwischen Dingelstädt und Mühlhausen unterwegs war, ist von der Straße abgekommen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizeiinspektion Eichsfeld hervor. Demnach sei der 66-Jährige in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und mit seinem Nissan gegen die Schutzplanke gestoßen. Der Mann habe bei dem Unfall einen Schock erlitten und musste medizinisch im Krankenhaus versorgt werden. Sein Nissan und die Schutzplanke wurden erheblich beschädigt. An der Unfallstelle kam es bis kurz vor 22 Uhr, aufgrund einer halbseitigen Sperrung, zu Behinderungen im Straßenverkehr. Die Höhe des Schadens wurde von der Polizei nicht mitgeteilt.