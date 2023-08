Noch freie Plätze für Meisterkurs im Eichsfeld

Die Kreishandwerkerschaft Nordthüringen hat ihren Sitz in der Lutherstraße 7 in Leinefelde

Eichsfeld. Kreishandwerkerschaft im Eichsfeld hat noch einige freie Plätze. Spontane Anmeldungen sollten so schnell wie möglich erfolgen.

Die Kreishandwerkerschaft Nordthüringen mit Sitz in Leinefelde startet ab Montag, 11. September, den Teil drei der Meisterausbildung „Geprüfter Fachmann/-frau für kaufmännische Betriebsführung - HwO“ berufsbegleitend. Der Unterricht finde jeweils montags, mittwochs und jeden zweiten Freitag von 16.30 Uhr bis 20.15 Uhr statt, so Hauptgeschäftsführer Sebastian Senft. Momentan gibt es noch genug freie Plätze für Interessenten.

Diese werden gebeten, sich so schnell wie möglich bei der Kreishandwerkerschaft in Leinefelde, Lutherstraße 7 entweder telefonisch unter 03605 / 50 89 0 oder per E-Mail an mail@khs-nth.de zu melden.