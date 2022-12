Noch zwei Wochen Advent

Pfarrer Johannes Möller wirkt in der evangelischen Gemeinde St. Martin in Heiligenstadt.

Pfarrer Johannes Möller, evangelische Gemeinde St. Martin Heiligenstadt, bittet, Ausschau zu halten:

Liebe Geschwister, nun leuchten sie endlich wieder, die Kerzen auf unseren Kränzen, die Lichterbögen und –figuren in den Fenstern, die geschmückten Bäume in den Vorgärten. Sie verbreiten wunderbaren Zauber. Auch wenn es bisher kaum winterlich wurde, haben wir doch in dieser dunklen Jahreszeit mit den gar zu kurzen Tagen eine tiefe Sehnsucht nach Licht und Freude, auch wenn wir Energie sparen sollen.

Die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest laufen auf Hochtouren, da wird gekauft, gebastelt, gebacken, geschmückt. Alles soll bereit sein, alles schön. Und auch wenn wir in diesem Jahr eine lange Adventszeit haben, wissen wir doch, dass sie nie lang genug sein wird – wir werden einfach nicht fertig!

Doch Moment! Advent heißt „Ankunft“! Vergessen wir über all unserer Vorbereitung nicht viel zu schnell, weshalb wir eigentlich Advent feiern, wessen Ankunft wir erwarten?

Da will einer kommen und klopft an unsere Tür, die Tür unseres Lebens, die Tür unseres Herzens – und möchte uns sein Licht bringen. Hören wir ihn und erkennen wir ihn? Oder sind wir viel zu beschäftigt, so dass für unsere Seele und unser Herz keine Zeit mehr ist. Bleibt deshalb der alljährliche Wunsch nach einer besinnlichen Adventszeit eben nur ein Wunsch?

Blick aus dem täglichen Einerlei heben

Das Licht, dass er uns bringen will, wird nicht am 6. Januar oder Maria Lichtmess wieder fortgepackt, sondern strahlt weiter das ganze Jahr hindurch. Es schenkt unserem Herz, was es sich schon so lange wünscht: Ruhe, Geborgenheit und tiefen inneren Frieden.

Advent heißt Ausschau halten nach dem, der sagt: „Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern bleiben, sondern das Licht des Lebens haben.“ (Joh. 8,12). Es ist Jesus, den wir erwarten, der unser Leben verändern will. Wenn wir an diesen vier Sonntagen eine Kerze nach der anderen am Kranz entzünden und dabei an den denken, dessen Ankunft wir erwarten, dann wird es heller um uns und in uns.

Dann heben wir den Blick aus dem täglichen Einerlei, der Unrast und Hetze. Staunend begreifen wir: es ist wahr, Gott kommt zu mir. Daran erinnert uns auch das Wort aus dem Lukasevangelium: „Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht“ (Lukas 21,28).

Eine gesegnete Adventszeit wünsche ich Ihnen.