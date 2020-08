Gerbershausen. Norma spricht von Überkapazitäten. In Gerbershausen ist ein Protestmarsch in Planung.

Norma Group: Produktion in Gerbershausen soll in andere Werke verlagert werden

Die Norma Group plant, den Produktionsstandort Gerbershausen bis Juni 2022 zu schließen. Die Produktion soll in das bestehende Werk in Hustopeče in Tschechien verlagert werden. Gegebenenfalls werden Teile der Produktion auch nach Maintal in Hessen verlagert. „Wir wollen die Produktion in bestehende Strukturen integrieren, kein neues Werk in Tschechien errichten“, teilt Unternehmenssprecherin Lina Bosbach mit.

„Dies ist möglich, da wir an den drei Standorten Maintal, Gerbershausen und Hustopeče über entsprechende Überkapazitäten verfügen. Dieser Schritt ist notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit der Norma Group in Mitteleuropa wieder herzustellen.“

Nichtsdestotrotz wird in Gerbershausen weiter gekämpft. Die IG Metall ruft für Montag, 7. September, um 18 Uhr zu einem Protestmarsch auf. Treffpunkt ist am Bürgerhaus Gerbershausen, dann soll zum Firmensitz gezogen werden.