Normalbetrieb in Kitas gefordert

Der Eichsfelder CDU-Landtagsabgeordnete Thadäus König fordert die Rückkehr zum Normalbetrieb in den 78 Kindertageseinrichtungen im Eichsfeld. In dieser Woche hat die CDU-Fraktion im Landtag die Gewährleistung des Betreuungsanspruchs in den Kindergärten schon ab August gefordert. Bislang habe die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in vielen Fällen nur durch das Entgegenkommen der Arbeitgeber realisiert werden können. „Auch diese warten dringend auf eine Rückkehr zu den alten Betreuungszeiten“, so König. „Außerdem muss es Schulen möglich sein, nach den Sommerferien wieder Klassenfahrten anzubieten.“

Eine breit aufgestellte Arbeitsgruppe aus Eltern-, Schüler-, Lehrerverbänden, Landessportbund sowie Verbänden der beteiligten Unternehmen und Organisationen hat kürzlich ein entsprechendes Forderungspapier an die Thüringer Landesregierung gerichtet.