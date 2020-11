Okay, ich gebe es zu. Es gibt schönere Momente als den, wenn bei der Blutspende die Nadel in die Armbeuge gesteckt wird. Mein Trick: Einfach nicht hinsehen. Der Schmerz, wenn man ihn denn so nennen will, ist scharf, aber wirklich nur ganz kurz. Das schafft nun wirklich jeder. Zumal es davor oder danach überhaupt nicht wehtut.

Ich gehe seit einigen Jahren regelmäßig zur Blutspende, zweimal im Jahr, immer wenn der Blutspendedienst im Ort Station macht. Das erste Mal nahm mich meine Mutter mit. Mittlerweile traue ich mich auch allein oder wir gehen im Freundeskreis. Da wird sich vorher kurz abgesprochen, wann jeder kann und dann schwatzt man, so lange man auf Anmeldung, Eisenwertmessung und Arzt wartet, es gibt den internen „Wettbewerb“, wer den höchsten Eisenwert hat und am Ende essen wir quasi Abendbrot zusammen. Es macht mir – und irgendwie klingt das ja schon seltsam – richtig Spaß, zur Blutspende zu gehen. Und das gute Gefühl, jemandem zu helfen, gibt es gratis dazu. In Zeiten von Corona ist das natürlich alles nicht so gesellig, aber mir ein inneres Bedürfnis trotzdem oder gerade deshalb zu gehen. Stauben Sie doch also bitte Ihren Blutspendepass ab oder trauen Sie sich, das erste Mal zu gehen. Es gibt Menschen, die Sie brauchen.