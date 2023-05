Nur einmal in diesem Jahr Kolping-Kleidersammlung im Eichsfeld

Eichsfeld. Kolping sammelt jetzt wieder Oberbekleidung, Decken und Federbetten im Eichsfeld. Das muss in Heiligenstadt, Leinefelde, Worbis Dingelstädt und in einigen Dörfern beachtet werden:

Die Kolping-Kleidersammlung findet am Samstag, 13. Mai, statt. Dieses Jahr wird es nur diese eine Sammlung geben, heißt es. Gesammelt werden Oberbekleidung, Unterwäsche, Haushaltswäsche, Decken, Gardinen, Federbetten und Plüschtiere.

In Ershausen, Worbis, Wingerode, Breitenworbis und Bickenriede werden die Kleidersäcke straßenweise eingesammelt. Bitte bis spätestens 8 Uhr gut sichtbar bereitstellen. In Heiligenstadt werden die Säcke ab 9 Uhr in allen Straßen eingesammelt. In Leinefelde ist die Sammelstelle auf dem Zentralen Platz, in Dingelstädt in der Marktstraße, angenommen wird jeweils von 8 bis 11.30 Uhr.

Weitere Infos zu anderen Orten gibt es unter anderem unter Telefon: 0171/7841034.