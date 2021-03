Sturmtief Klaus reißt Bäume und Strommasten um - Warnung auch am Freitag

Tausende Menschen im Eichsfeldkreis haben für etwa eine Stunde ohne Strom auskommen müssen, nachdem starker Wind des Sturmtiefs "Klaus" einen Riss in einer Oberleitung verursacht hatte. Es sei am Donnerstagabend zu einem kompletten Stromausfall in sechs Ortschaften gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Der Netzbetreiber habe den Schaden aber lokalisieren und die Leitung notdürftig wieder instand setzen können.

Betroffen waren demnach die Orte Büttstedt, Küllstedt, Wachstedt, Heuthen, Kreuzebra und Geisleden. Der Strom war dort von etwa 22.15 Uhr bis 23.30 Uhr weg. Eine Gefahr habe für die Anwohner zu keiner Zeit bestanden, sagte der Polizeisprecher.

Feuerwehren in der Nacht in Thüringen im Einsatz

Bereits am Nachmittag hatte es sturmbedingt Probleme mit der Stromversorgung gegeben: Im Landkreis Saalfeld Rudolstadt riss der Wind mehrere Strommasten um. Etwa 850 Menschen waren betroffen, wie die Thüringer Netze GmbH mitteilte. Auch hier konnte die Stromversorgung nach kurzer Zeit wieder hergestellt werden.

In der Nacht zum Freitag war laut Angaben der Polizei vor allem die Feuerwehr im Einsatz: In ganz Thüringen seien Bäume umgestürzt. Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte, sind weiterhin aber keine schwerwiegenden Unfälle oder Sturmschäden bekannt. Die betroffenen Straßen seien zügig wieder befreit worden.

Nächstes Sturmtief rollt an

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor starken Sturmböen mit der Gefahr von Gewittern und Blitzschlag für weite Teile Thüringens gewarnt. Auch der Freitag geht laut DWD stürmisch und regnerisch weiter. Am Samstag naht laut Vorhersage bereits das nächste Sturmtief.