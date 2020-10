Öffentliche Diskussion zu Heiligenstädter Stadtwald

Die Fraktionen des Heiligenstädter Stadtrates haben ihre Konzepte für die zukünftige Nutzung des Stadtwaldes im Forst- und Jagdausschusses vorgestellt. Für die Nutzung und Bewirtschaftung des Waldes muss für die nächsten zehn Jahre eine neue Forsteinrichtung erfolgen. Im Juli hatten die Eichsfeld-Grünen eine Umfrage auf ihrer Homepage gestartet. 333 Menschen nahmen bis Ende September an der Umfrage teil und gaben so ihre Sichtweise auf den Stadtwald wieder.

Knapp ein Drittel der Befragten besucht mehrmals in der Woche den Stadtwald

Bei der nun erfolgten Auswertung habe man festgestellt, dass das Thema Wald sehr vielsichtig und emotional gesehen und diskutiert wird, heißt es auf der Homepage der Grünen. Rund zehn Prozent der Befragten besuchen den Heiligenstädter Stadtwald täglich. Einmal die Woche sind rund 21 Prozent und rund 27 Prozent zwei bis drei Mal die Woche dort unterwegs. Als großes Plus sehen die Teilnehmer der Umfrage die Nähe zum Wohnort, die gute Erreichbarkeit und das Waldklima direkt vor der Haustür.

In erster Linie müsse der Wald die Kriterien der Artenvielfalt, möglichst unberührter Natur und ein gepflegtes Wanderwegenetz erfüllen. Am wichtigsten ist den Befragten bei einem Waldbesuch die Natur zu erleben und diese ungestört zu beobachten. Auch ganz oben auf der Agenda: der Genuss der Ruhe im Wald, um Kraft zu tanken.

Auch Probleme wurden benannt. So empfinden die meisten Waldbesucher Moto-Cross-Fahrer und die Spuren der Forstwirtschaft störend. Zudem wünscht sich der größte Teil der Umfrageteilnehmer einen aufgeräumten Stadtwald. Ebenso gehört es für viele dazu, dass Bäume abgeholzt werden und Baumstapel am Wegesrand liegen. 51,7 Prozent der 333 Umfrageteilnehmer wünschen sich zu dem Thema eine öffentliche Diskussion, 23,3 Prozent sehen dies nicht für notwendig an, 25 Prozent sind unentschlossen.

Umfrageergebnisse im Internet unter: www.eichsfeldgruene.de.