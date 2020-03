Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Offene Türen und viele Besucher in Heiligenstadt

Gloria Montag und André Hentschel „versorgten“ am Samstag eine Patientin im Bett. Von ihr, einer lebensgroßen Puppe, wurde angenommen, dass sie sich auf einer Station des Eichsfeld Klinikums befindet. Praxisanleiterin Jutta Gunkel war sehr zufrieden mit den Leistungen ihrer beiden Schüler. „Bei uns sollen alle Patienten spüren: Sie sind nicht Nummer X, sondern erhalten individuelle Zuwendung, in allen drei Häusern.“

Wie jedes Jahr war das Besucherinteresse am Tag der offenen Tür unter dem Motto „kommen-informieren-bewerben“ im Bildungsinstitut am Eichsfeld Klinikum groß. Es befindet sich in der 4. Etage des Hauses St. Vincenz. Ein kleiner Film mit Auszubildenden als Akteure, auch auf der Internetseite und auf YouTube zu sehen, stellte die Lern- und Einsatzmöglichkeiten im Klinikum vor. Einige junge Besucher waren nicht nur gekommen, um sich umzuschauen; sie hatten die Gelegenheit genutzt und ihre Bewerbungsmappe für den Ausbildungsbeginn im September 2020 gleich mitgebracht. „Von den 108 Auszubildenden im Klinikum befinden sich derzeit allein 92 Schüler im zukunftsfähigen Arbeitsfeld der Pflege“, unterstrich Dr. rer. medic. Dietmar Wiederhold, Leiter der Fort- und Weiterbildung, und erläuterte die am 1. September 2020 in Kraft tretenden Neuerungen: die generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft. Hierzu sollen demnächst umfassende Informationen folgen, auch im Internet.

Steigende Anforderungen des Berufes

Wer sich für eine solche berufliche Laufbahn entscheidet, werde befähigt, Menschen aller Altersgruppen und in allen Lebensphasen zu pflegen und zu betreuen, was einen flexiblen Wechsel zwischen den verschiedenen Einrichtungen gestattet. „Dieser moderne Abschluss wird europaweit anerkannt und erlaubt mehr Flexibilität als bisher“, hob Dr. Wiederhold hervor. Der Einsatz auf der Kinderstation eines Krankenhauses ist somit ebenso möglich wie in einem Pflegeheim. „Wir wollen einen Pflegeausbildungsverbund gründen, der es ab dem 1. September ermöglicht, nicht nur Schüler aus dem Eichsfeld Klinikum zu unterrichten, sondern auch jene aus anderen Einrichtungen der Region in den theoretischen Unterricht einzubeziehen.“ Er nannte das Ökumenische Hainich-Klinikum Mühlhausen, die katholischen Altenpflegeheime des Landkreises Eichsfeld in Heiligenstadt, Niederorschel, Birkenfelde, Küllstedt, Dingelstädt und Breitenworbis und das St. Josefs-Haus der Caritas in Nordhausen.

Als Antwort auf das neue Hebammengesetz wird das Studium der Hebammenkunde in Kooperation mit einer Hochschule angeboten, um den steigenden Anforderungen dieses Berufes gerecht zu werden. Praxisort ist das Haus II in Heiligenstadt. Schulleiter Dipl.-Medizinpädagoge Rudi Peter hält es für sehr wichtig, jungen Menschen bei der Berufswahl Orientierung zu geben. Er verwies auf die acht verschiedenen Ausbildungsberufe und auf die Praktikumsangebote in einem der größten Ausbildungsbetriebe des Landkreises Eichsfeld.

Im Gespräch mit ihm interessierte sich ein heute im Ruhestand befindlicher Besucher für die zahlreichen Neuerungen seit seiner aktiven Zeit. Als junger Mann hatte er 1967 mit seiner Arbeit als Krankenpfleger im St. Vincenz-Krankenhaus begonnen. Seinen Beruf erlernt hatte er allerdings hier nicht, denn Männer werden erst seit Anfang der 1980er Jahre in der Heiligenstädter Krankenpflegeschule – dies ist der einstige Name des heutigen Bildungsinstitutes – unterrichtet. Mit einem Blick in die Geschichte wusste Rudi Peter zu erzählen: „Mitte der 1950er Jahre kamen die ersten Pfleger.“ Nach Gründung der Krankenpflegeschule im Jahr 1932 wurden zuerst ausschließlich Ordensschwestern ausgebildet und eingesetzt, später auch „weltliche“ junge Frauen.

Weitere Infos unter www.eichsfeld-klinikum.de/bildung.