Ohne Führerschein im Eichsfeld unterwegs

In Heiligenstadt ging der Polizei ein Autofahrer ohne Führerschein ins Netz.

Heiligenstadt. In Heiligenstadt wurde ein Autofahrer ohne „Lappen“ erwischt. Die Fahrt hat nicht nur für ihn Konsequenzen.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kontrollierten am Samstag um 22.50 Uhr in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt den 28-jährigen Fahrer eines silbernen Hyundai.

Dabei stellten die Polizisten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Anzeige erstattet. Auch der Fahrzeughalter wurde wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.