Ohren auf und die Nase in die Bücher

„Ohren auf – Geschichten lauschen – überraschen lassen!“ – so lautet das Motto des „Wipperinchen“-Vorleseclubs in der Worbiser Kinderbibliothek.

Vorlesen – hört denn da noch wer zu? Brauchen wir im Zeitalter der Digitalisierung noch Vorlesenachmittage? „Diese Frage können wir eindeutig bejahen“, sagt Maria Anna Köhler von den Stadtbibliotheken Leinefelde und Worbis. „Nach 15 Monaten können wir eine positive Bilanz ziehen. Jeden 2. und letzten Mittwoch lesen von 16 – 17 Uhr Vorlesepaten drei- bis sechsjährigen Kindern in der Bibliothek in Worbis vor.“

Schon sehr früh mit der Leseförderung anfangen und Ausdauer trainieren, sei das Ziel. „Das Vorlesen von Geschichten, das Anschauen von Bildern ermöglicht, die Handlung des Buches nachzuvollziehen und regt Fantasie und Kreativität der Zuhörer an“, weiß Maria Anna Köhler. Aber es gebe noch mehr: Neben dem klassischen Bilderbuch kommen das Erzähltheater Kamishibai und das Bilderbuchkino zum Einsatz. „Die Vorlesepaten sind Ehrenamtliche der Stadt.“ Zum Beispiel konnte man Conny Rogge oder auch Bernhard Berkhahn und Marion Schoen dafür als Mitstreiter gewinnen. „Und auch Frau Steinmann“, fügt Maria Anna Köhler hinzu. Und sie wirbt um weitere Paten. „Da die Kinder sich immer über neue Gesichter freuen, kann sich jeder melden, der gern mitmachen möchte.“

Natürlich lassen sich die Vorlesepaten immer etwas einfallen. So wurden voriges Jahr zum Beispiel Ostern neben Geschichten in der Bibliothek Osternester gesucht, zu Weihnachten mit Pippi Langstrumpf der Weihnachtsbaum geplündert und gemeinsam mit Janosch und Bananen im Koffer um die Welt gereist.

„Auch in der Leinefelder Kinderbibliothek geht die Post ab“, lächelt die Stadtbibliothekarin. Ein- bis zweimal im Monat treffen sich die „Kleinen Lese-Eulen“, um über gelesene Bücher zu diskutieren, Theater zu spielen, mit digitalen Medien zu arbeiten oder eigene Geschichten zu schreiben. Ein größeres Projekt war auch die Fotostory, die ein Ergebnis hervorbrachte, auf das alle Lese-Eulen stolz sein können. „In der Gruppe sind Kinder von 10 bis 12 Jahren, die nun schon das 2. Schuljahr begeistert mitarbeiten.“ An einen Höhepunkt denkt man besonders gern zurück: Anfang November gab es einen Gruselabend mit Übernachtung in der Bibliothek. Beim Schulfest betreuten die Kinder sogar einen eigenen „Lese-Eulen-Stand“, machten ordentlich Werbung und verteilten selbstgemachte Handzettel.

Jetzt seien alle Kinder sehr gespannt, was das neue Jahr für aufregende Projekte bringen wird. „Diese beiden regelmäßig stattfindenden Leseklubs bereichern unter anderem das kulturelle Leben der Stadt“, weiß Maria Anna Köhler. Aber nicht nur diese Projekte seien sehr gut gelaufen. In der Bibliothek Leinefelde-Worbis wurden voriges Jahr 107 Veranstaltungen für Klein und Groß durchgeführt. Besonders die Kinder der Grundschulen, Horte und Kindergärten der Ortsteile kamen, um neue Bücher kennen zu lernen oder bunte Programme zu bestimmten Themen zu erleben. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt der Autorin Dorothee Hermann anlässlich der bundesweiten Aktion „Deutschland liest“, die von Elfen und Trollen erzählte und ihre Geschichten mit der Harfe begleitete. „Je nach Nachfrage sind die Mitarbeiter der Bibliothek gern bereit, gewünschte Veranstaltungen durchzuführen“, so die Stadtbibliothekarin