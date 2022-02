Online-Seminar zur Afrikanischen Schweinepest im Eichsfeld

Eichsfeld. Die afrikanische Schweinepest setzt die Schweinehalter stark unter Druck. Über die hochansteckende Krankheit wird deshalb jetzt in einem Vortrag informiert.

Die Afrikanische Schweinepest ist eine hochansteckende anzeigepflichtige Infektionskrankheit der Wild- und Hausschweine. Sie ist nicht auf den Menschen übertragbar. Diese Tierseuche endet für fast alle infizierten Schweine tödlich. Die Afrikanische Schweinepest setze die Schweinehalter im Land weiterhin stark unter Druck, so Corinna Graf vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft. Nicht nur Großbetriebe, auch kleine Schweinehaltungen, könnten Biosicherheitsmaßnahmen in ihren Stallungen ergreifen, um sich und andere Schweinebestände vor Infektionen zu schützen.

Was es mit der Afrikanischen Schweinepest auf sich hat und wie schützende Maßnahmen auch in Kleinsthaltungen umgesetzt werden können, wird in einem Online-Seminar des Netzwerks Fokus Tierwohl mit dem Titel „Afrikanische Schweinepest – ein Problem für alle Schweinehalter“ erklärt. Dazu sind alle Interessierten am Dienstag, 1. März, 18 bis 20 Uhr eingeladen.

Die Teilnahme ist kostenfrei, da das Seminar durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unterstützt wird. Anmeldeschluss ist der 28. Februar.

Weitere Informationen unter Tel.: 0361/574 041 453 oder per E-Mail an: Sophie.Klinkhart@tlllr.thueringen.de