Orchesterkonzert in der Basilika Münchenlohra

Das Andreas-Kammerorchester aus Erfurt gastiert auf seiner Sommerreise in der Basilika Münchenlohra. Am Sonntag, 10. Juli, um 17 Uhr spielt dieses Orchester unter der Leitung des Landeskirchenmusikdirektors Dietrich Ehrenwerth Werke von Bach, Vivaldi, Grieg, Britten und Pärt. Das Kammerorchester, dessen Geschichte bis ins Jahr 1893 zurückreicht, ist seit 1959 im Augustinerkloster in Erfurt zu Hause. Seit über sechs Jahrzehnten liegt der Schwerpunkt in der Einstudierung und Aufführung oratorischer Werke, die zusammen mit der Augustiner-Kantorei, dem evangelischen Oratorienchor der Stadt, und Musikern des Erfurter Philharmonischen Orchesters oder anderer Orchester aufgeführt werden. Ab 15.30 Uhr lädt die Klosterstube zu Kaffee, Kuchen und Gesprächen ein.