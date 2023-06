Orchideen am Grünen Band im Eichsfeld

Eichsfeld. Eine naturkundliche Exkursion am Grünen Band bei Kella führt Interessierte unter anderem zu Orchideen. Wer teilnehmen möchte, muss sich anmelden.

„Orchideen am laufenden Band“ lautet das Motto einer Exkursion, zu der am Sonntag, 11. Juni, der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land einlädt. Der Naturparkführer startet mit der Gruppe um 11 Uhr am Parkplatz des Friedhofes in Meinhard-Grebendorf. Nach einer Einführung geht es in Fahrgemeinschaften weiter Richtung Kella.

Am Grünen Band sind Schmetterlinge unterwegs, vielfältige Vogelgesänge ertönen und rund neun Orchideenarten sind hier heimisch. Es blühen Akelei, Wintergrün und Wachtelweizen, heißt es Danach kann in Meinhard eingekehrt werden. Die Teilnahme an der vierstündigen Tour kostet 8,50 Euro. Anmeldung unter Telefon: 05657/644990 oder per E-Mail an info@naturparkfrauholle.land.