Orgelschule im Kirchenkreis Südharz

Eichsfeld. Die Auftaktveranstaltung findet am 7. Juli in der Trebraer Kirche statt.

Wer Lust hat, das Orgelspiel zu erlernen, dem eröffnet sich jetzt eine besondere Gelegenheit. Denn die Gemeinden rund um die Pfarrbereiche Silkerode, Großbodungen und Trebra haben mit dem Kirchenkreis eine Orgelschule gegründet. Dieses Projekt wird finanziell vom Kirchenkreis Südharz, zu dem einige evangelische Gemeinden des Landkreises Eichsfeld gehören, und den Gemeinden unterstützt, so dass ein Eigenanteil von zehn Euro pro Übungsstunde bei den Teilnehmern verbleibt. Wem das schwerfällt, der kann sich gern an den Kirchenkreis wenden, so Regina Englert. „Am Geld soll der Unterricht nicht scheitern“, bekräftigt Superintendent Andreas Schwarze.

Wer reinschnuppern möchte, ist herzlich zur Auftaktveranstaltung am 7. Juli um 18 Uhr in die Kirche in Trebra eingeladen. Die Instrumente in Epschenrode, Liebenrode, Limlingerode und Friedrichsthal sind zuletzt wieder spielbar gemacht worden. Vom Kind bis zum Erwachsenen kann man lernen, auf der Königin der Instrumente zu spielen.

Anmeldung unter Email: kirchenkreis.suedharz@ekmd.de; oder bei Kreiskantorin Christine Heimrich. Email: christine.heimrich@ekmd.de