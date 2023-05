Orgelvesper zum Muttertag in der Heiligenstädter Marienkirche

Heiligenstadt. Kilian Homberg aus Leipzig lässt die Orgel der Propsteikirche St. Marien zu Heiligenstadt erklingen. Für diesen Anlass hat er besondere Werke von ebenso besonderen Komponisten ausgewählt.

Eine besondere Orgelvesper findet am Sonntag, 14. Mai, in der Heiligenstädter Propsteikirche St. Marien statt. Ab 16 Uhr sitzt Kilian Homberg aus Leipzig an der Königin der Instrumente. Zum Muttertag gestaltet er die Vesper unter dem Titel „Virtuose Musik durch die Epochen“.

Ausgesucht hat er dafür Werke von unter anderem Johann Sebastian Bach, Max Reger, Franz Liszt und Maurice Duruflé. Kantor Michael Taxer von der Gemeinde St. Marien lädt ein, sich die musikalische Besinnung zu gönnen.

Kilian Homberg gewann im Jahr 2019 den Bachpreis der Northern Ireland International Orgel Competition, einem renommierten Wettbewerb junger Organisten.