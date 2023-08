Ortsteilrat von Leinefelde befasst sich mit Multifunktionshalle

Das Rathaus Wasserturm in Leinefelde.

Leinefelde. Die Bürger von Leinefelde können sich mit Fragen an den Ortsteilrat wenden. Dieser tagt im Wasserturm.

Der Ortsteilrat von Leinefelde tagt an diesem Dienstag, 15. August. Das Gremium kommt um 16.30 Uhr im Rathaus Wasserturm zusammen. Das teilt Ortsteilbürgermeister Dirk Moll (CDU) mit. Nach seinen Mitteilungen und denen von Stadtbürgermeister Christian Zwingmann (parteilos) geht es um die Benennung der neuen Verbindungsstraße zwischen der Straße „An der Schwellenbeize“ und „Vorm Pfaffenstiege“ in Leinefelde. Ferner soll es an diesem Nachmittag einen Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Multifunktionshalle Boschstraße“ geben.

Die öffentliche Sitzung des Ortsteilrates endet mit einer Bürgerfragestunde.