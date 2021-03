Die Arbeiten an der Ortsumfahrung Kallmerode sind im vollen Gange. Die 5,5 Kilometer lange Trasse soll im Jahr 2022 für den Verkehr freigegeben werden.

Leinefelde-Worbis. Nach Fertigstellung der Ortsumfahrung von Kallmerode und der vier Brücken wird die alte B 247 an die Birkunger Straße angebunden.

Ortsumfahrung von Kallmerode nimmt Gestalt an

Östlich von Kallmerode werden eine Menge Erdmassen bewegt. Schon länger ist sichtbar, dass hier eine neue Verkehrsachse entsteht. Am 1. Oktober 2019 erfolgte der symbolische Spatenstich für die Ortsumfahrung von Kallmerode. Große Schneisen wurden zunächst in den Wald zwischen Kallmerode und Dingelstädt geschlagen. Seit Wochen rollen die Bagger und Raupen auf den Feldern zwischen Kallmerode und Birkungen, denn hier entsteht die 5,5 Kilometer lange neue Ortsumfahrung von Kallmerode. Rund 30 Millionen Euro investiert der Bund in das Projekt.