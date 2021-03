Sabine Koch, Referentin im Bereich Familie und Generation, bestückt die Tüten für die Aktion "Ostern am Wegesrand"

Ostern am Wegesrand: Laola für Jesus

Sabine Koch hat im Heiligenstädter Marcel-Callo-Haus (MCH) derzeit alle Hände voll zu tun. Sie muss große Tüten packen. Dabei kontrolliert sie immer wieder, ob auch in jeder Tüte alle laminierten A-4-Bögen ankommen, keiner doppelt ist. Die Referentin im Bereich Familien und Generationen im MCH sorgt dafür, dass „Ostern am Wegesrand“ in den Pfarrgemeinden einen roten Faden hat.