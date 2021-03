Ostern in Teistungen: Ein Kreuzweg zum Selbstgehen

So sehen die Stationen für den Kreuzweg in Teistungen aus.

Teistungen. Spezielles Angebot der katholischen Pfarrgemeinde an ihre Mitglieder für die kommenden Tage.

Corona, so sagt Teistungens Pfarrer Tobias Reinhold, mache auch in der Kirche und bei der Gestaltung von Gottesdiensten erfinderisch. „Normalerweise gehen und beten Katholiken gerade in der Fastenzeit und in der Karwoche den Kreuzweg Jesu Christi“, blickt er auf die kommenden Tage voraus. Aus den allseits bekannten Gründen und den damit einhergehenden Beschränkungen aber sei dies momentan so nicht möglich.

Eltern der diesjährigen Kommunionkinder aus der katholischen Pfarrei Teistungen haben in der Pfarrkirche St. Andreas Teistungen nun einen Kreuzweg mit zehn Stationen zum „Selber-Gehen und Selber-Beten“ aufgebaut. „Dann können Familien in der Karwoche diesen Kreuzweg eigenständig beten und kindgerecht betrachten. Kreuzweg to go, sozusagen“, veranschaulicht Tobias Reinhold. Vor allem an die Kinder sei gedacht: Für sie liegen Hefte mit passenden Gebetstexten aus, die sie eigenständig oder auch mit Hilfe der Eltern sprechen und verwenden können.

Die Kirche wird zu folgenden Zeiten geöffnet sein: Mittwoch, 31. März, und Donnerstag, 1. April, von 15.30 Uhr bis 17 Uhr, am Karfreitag, 2. April, von 10 bis 12.30 Uhr. „In der Kirche muss eine medizinische Maske oder FFP2-Maske getragen werden“, betont Pfarrer Reinhold.