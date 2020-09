In Heiligenstadt meldete ein Passant ein Pärchen, dass unerlaubt am Fluss campierte (Symbolbild).

Heilbad Heiligenstadt. Die Polizei rückte am Dienstagabend wegen einem Mann und einer Frau aus, die an der Leine illegal ihr Lager aufgeschlagen hatten.

Pärchen campt illegal an der Leine

Am Dienstagabend hatte ein Passant die Polizei über zwei illegale Camper informiert. Ein Mann und eine Frau hatten nach Angaben der Beamten am Gymnasium an der Leine geschlafen haben.

Bei einer Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass das Paar bis zu ihrer neuen Anstellung und einer Obdach die Tage an der Leine campend überbrücken wollte. Eine Obdachenlosenunterkunft hätten beide abgelehnt.

Die Beamten ließen den Mann und die Frau gewähren und informierten das Ordnungsamt. Dieses prüft nun, ob das Pärchen tatsächlich nach wenigen Tagen verschwunden ist oder sie wegen Wildcampen ein Bußgeld zahlen müssen.

