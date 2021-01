Pandemie hinterlässt Spuren auf Nordthüringer Arbeitsmarkt

Eichsfeld. Die Corona-Pandemie hat auch in Nordthüringen auf dem Arbeitsmarkt Spuren hinterlassen. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen für Nordthüringen hervor.

Seit April ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Eichsfeld, Kyffhäuserkreis und Landkreis Nordhausen, die zum Nordthüringer Agenturbezirk gehören, zum Vorjahr deutlich angestiegen. „Wir hatten in der Spitze im Juni rund 20 Prozent Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Mit dem Ende des ersten Lockdowns und aufgrund der Konjunkturpakete konnte sich die Lage bis in den Herbst hinein entspannen“, blickt Karsten Froböse, Chef der Nordhäuser Arbeitsagentur, auf das vergangene Jahr zurück.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit treffe Nordthüringen ebenso wie ganz Deutschland. Jedoch habe sich die Pandemie in anderen Arbeitsagenturbezirken, vor allem in den Großstädten und in Westdeutschland, stärker auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt.

8820 Personen waren im Jahresdurchschnitt 2020 im Nordthüringer Agenturbezirk arbeitslos, 9,5 Prozent mehr als 2019. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,6 Prozent. Das entspricht dem Niveau von 2017. Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit waren vorrangig die Männer mit rund 5000 Personen betroffen. Ihr Zuwachs zum Vorjahr betrug über 12 Prozent. Bei den 3813 arbeitslosen Frauen fiel der Anstieg mit 6,2 Prozent deutlich niedriger aus.

„Ich gehe davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im kommenden Jahr ähnlich hoch ausfallen wird, wie 2020. Maßgeblich dafür ist die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes bis Dezember 2021. Kurzarbeitergeld stellt einen wichtigen Schutzschirm für die Wirtschaft und die Beschäftigten dar und verhindert einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit“, so Froböse. Allerdings seien nicht nur die Folgen der Pandemie für die weitere Entwicklung ausschlaggebend. Der Strukturwandel, beispielsweise in der Automobilindustrie, und die Demografie dürften laut dem Agenturchef die Entwicklung maßgeblich mit beeinflussen.