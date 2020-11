Panzerabwehrkanone vom Eichsfeld nach Dresden transportiert

In Heiligenstadt ist am Dienstag eine sowjetische Panzerabwehrkanone in ein Transportfahrzeug der Bundeswehr verladen worden.

Starke Männer und ein Transportfahrzeug der Bundeswehr rückten Dienstag bei der Polizeiinspektion Eichsfeld an, um eine Panzerabwehrkanone abzuholen. Die sowjetische Kriegswaffe sorgte im Juli 2019 für Aufsehen, nachdem ein Polizist sie während seiner Streife in einem Eichsfelddorf in einer offenen Lagerhalle entdeckt hatte. Schnell wurde der Eigentümer ermittelt. Die Panzerabwehrkanone musste sichergestellt werden, da unklar war, ob das Gerät demilitarisiert ist. Die Kriminalpolizei Nordhausen führte Ermittlungen wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Das Verfahren wurde im August eingestellt. In einer Garage der Polizei wurde der Koloss aufbewahrt. Er wird ab sofort im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden ausgestellt.