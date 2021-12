Per WhatsApp um 1700 Euro betrogen

Neu-Eichenberg.. Eine 57-Jährige wurde auf diese Weise um ihr Geld gebracht. Die Polizei warnt und gibt Tipps.

Bereits am 30. November erhielt eine 57-Jährige aus Neu-Eichenberg aus dem Landkreis Werra-Meißner in den Abendstunden eine Textnachricht über den Messenger-Dienst "WhatsApp". In dieser Nachricht gab sich jemand als Sohn aus und schilderte eine finanzielle Notlage und bat um dringende Begleichung einer Rechnung in Höhe von 1695 Euro.

Nachdem die Frau - im Glauben, dass es sich um ihren Sohn handeln würde - den Betrag überwiesen hatte, erhielt sie eine weitere Aufforderung. Diesmal sollte ein Betrag von 1105 Euro überwiesen werden. Nun misstrauisch geworden, überwies sie den Betrag nicht mehr und informierte stattdessen die Polizei

So gehen die Betrüger vor

Die Vorgehensweise der Täter ähnelt nach Angaben der Polizei dem Enkeltrick unter Nutzung der Messenger-Diensten. In einer ersten Textnachricht stellt man sich als enger Verwandter (in der Regel Sohn oder Tochter) vor und erklärt dabei, dass man eine neue Handynummer habe, da das alte Handy kaputt sei. In der Folge kommt dann oftmals eine Geschichte über eine finanzielle Notlage, wobei die geforderten Beträge meistens im vierstelligen Bereich liegen. Im Gegensatz zum Enkeltrick wird das Geld nicht von einem Unbekannte abgeholt, sondern überwiesen.

Tipps der Polizei

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab

Fragen Sie bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/ Sohn) unter der alten bekannten Nummer nach

Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen, egal ob per Post, per E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienste

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihrer Nachrichtendienste

Informieren Sie Ihre (älteren) Angehörigen über die Betrugsmasche

