Perlenstangen, Buchstaben aus Sandpapier und ein bewegliches Alphabet

Dass es in einer Schule, die nach dem Montessori-Prinzip arbeitet, ein bisschen anders zugeht als in anderen Schulen, zeigte die Montessori-Ganztagsschule Kleeblatt in Beuren am Freitag. Dass man den Tag der offenen Tür an diesem Nachmittag veranstaltete und nicht wie sonst an einem Samstag, war ein Experiment, was als durchaus geglückt beschrieben werden kann.

So kamen zahlreiche Interessierte, Eltern, Großeltern und Kinder, und auch ehemalige Schüler ließen sich vom Kollegium und den aktuellen Lernenden die Schule und die Arbeitsweisen zeigen. Denn in einer Montessori-Schule wird mit ganz besonderen Materialien gelernt.

Natürlich durften auch Kreativangebote beim Tag der offenen Tür in der Montessori-Schule nicht fehlen. Glitzer-Tattoos waren sehr beliebt. Foto: Johanna Braun

Lehrerin Jenny Esche zeigte zum Beispiel die Sandpapierbuchstaben, mit deren Hilfe Kinder die Form der Buchstaben nachfühlen können. Das präge sich besser ein.

Vokale sind blau, Konsonanten sind rot

Generell werde den Schülern über viele Kanäle die Schrift nahegebracht. So schreiben sie auch mal im Sand oder nutzen das bewegliche Alphabet. In dem sind die Vokale in blauer Farbe gehalten, die Konsonanten in roter. Werden die Wörter gelegt, ist schnell ersichtlich, wenn etwas falsch ist, denn von Beginn an lernen die Kinder, dass in jede Silbe ein Vokal gehört. Außerdem geht es gleich los mit der Schreibschrift, und auch Rechtschreibregeln spielen von Beginn an eine Rolle.

Mit Kind und Kegel ins Eichsfeld

Jenny Esche hat eine besondere Beziehung zum Tag der offenen Tür. Die junge Lehrerin kam nämlich selbst mal zu einem solchen Infotag. Ihr gefiel es in Beuren so gut, dass sie sich gleich bewarb und dann ins Eichsfeld zog, wo sie sich jetzt mit Kind und Kegel pudelwohl fühlt, wie sie erzählt.

Etage höher zeigt Lehrerin Stefanie Große, mit welchen Materialien mathematisches Wissen vermittelt wird. Da gibt es auch Sandpapierziffern, Perlenstangen in verschiedenen Farben, um die Zerlegung zu lernen, und Multiplikationssterne, mit denen das Einmaleins gelernt werden kann. „Wir haben verschiedene Materialien, die zum selben Ziel führen. Die Kinder sind sehr motiviert, schnell mit großen Zahlen zu rechnen und werden in der Freiarbeit darin auch nicht gebremst“, sagt sie.

Erzieher Florian Becker zeigte, wie ein Multiplikationsstern funktioniert. Damit wird das Einmaleins auf spielerische Weise vertieft. Foto: Johanna Braun

Eine Unterricht im klassischen Sinne, also frontal, gibt es in der Montessori-Schule nur gelegentlich und in Vorbereitung auf die weiterführenden Schulen. Sonst heißt es Freiarbeit. Heißt, jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Auch gibt es keine Noten und keine Hausaufgaben. Am Ende jeder Woche tagt dann der Kinderrat. Dort wird resümiert, und eventuelle Probleme kommen auf den Tisch. Immer mittwochs geht es in die Arbeitsgemeinschaften. Besonders beliebt ist dabei Kochen und Backen, aber auch Kunst, Theater und das Sportangebot sind gut besucht.

Fast 100 Schüler in gemischten Gruppen

Eine weitere Besonderheit im Montessori-Konzept ist die Altersmischung der Gruppen. Davon gibt es in Beuren vier mit insgesamt 98 Schülern. Die Kapazitäten nach oben wären da, sagt Schulleiterin Veronika Schubert. Bis zu sieben Gruppen könnten in der Schule unterrichtet werden. Bewerbungen für die Plätze gibt es laut Schubert genug. Zum Teil müsse Eltern sogar abgesagt werden. Nur der Lehrermangel mache der Schule, wie vielen anderen auch, Probleme. Seit einiger Zeit wirbt die Schule mit einem großen Plakat im Ort um Lehrerkollegen. Trotz der knappen Kräfte gibt es aber keinen Unterrichtsausfall, sagt die Schulleiterin. Sie sei stolz auf ihr Team, das nicht nur durchschnittlich jung, sondern auch sehr engagiert sei. „Die Kollegen fehlen fast nie. Ich kann mich voll auf sie verlassen.“