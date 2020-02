Personeller Wechsel im Geschichts- und Museumsverein von Heiligenstadt

Der große Besucherzuspruch am Donnerstag bewies: Die öffentliche Veranstaltung vor Beginn der Jahreshauptversammlung wird sehr gut angenommen. Dieses Jahr hatte der Geschichts- und Museumsverein alle Interessierten vor seiner Wahlversammlung im Alten Rathaus ins Eichsfeldmuseum eingeladen, zum Besuch der vielbeachteten Sonderausstellung „Heilbad Heiligenstadt im Wandel der Zeit 1989 – 2019“.

Während der Kuratorenführung gab Altbürgermeister Bernd Beck, Initiator der Exposition, Auskunft zur Geschichte der Bilder und der Kreisstadt im genannten Zeitraum. Seit dem Eröffnungsabend Ende Oktober erweist sich die Ausstellung als Besuchermagnet, vergleichen Heiligenstädter und viele andere die inzwischen schon historischen und aktuellen Stadtfotos. Er wolle nicht die DDR schlecht machen, sondern vielmehr zeigen, was vorher war und was nachher geschaffen wurde. „Wir hatten kein Material“, unterstrich er während des Rundgangs, bei dem er mit vielen Interessenten ins Gespräch kam.

Rückschau erinnert an Aktivitäten im vergangenen Jahr

Bevor zur Jahreshauptversammlung Helmut Rosenthal als Vereinsvorsitzender Bilanz zog, gedachten alle des 2019 verstorbenen Vereinsmitgliedes Franz-Josef Klaus. Seit der Vereinsneugründung 1997 war der Lehrer im Ruhestand viele Jahre im Vorstand aktiv. Eigentlich war geplant, ihn aus Anlass seines 90. Geburtstages am 5. Oktober 2019 zum Ehrenmitglied zu ernennen. Diese Anerkennung musste posthum erfolgen; die Ehrenurkunde wurde seiner Witwe zugedacht.

Die mit Fotos ergänzte Rückschau erinnerte noch einmal an die vielfältigen Angebote im Vorjahr. Gastredner wurden für Vorträge gewonnen; viele gut besuchte Infoabende und Stadtrundgänge fanden dank des Einsatzes von Referenten aus den eigenen Reihen statt. Häufig kamen zwischen 60 und 100 Besucher. So informierte zum Beispiel Wolfgang Friese, alter und neuer stellvertretender Vorsitzender, über das Leben der aus Heiligenstadt stammenden Charlotte Heidenreich von Siebold (1788-1859), der ersten promovierten Frauenärztin Deutschlands, über das Hochwasser am 4. Februar 1909 und die Geschichte der Lindenallee. Es gab eine Vereinsfahrt nach Würzburg, auf den Spuren des in Heiligenstadt um 1460 geborenen und 1531 in Würzburg verstorbenen Bildschnitzers Tilman Riemenschneider.

Fahrt nach Göttingen steht 2020 auf dem Programm

Für 2020 sieht der Plan unter anderem vor: einen Vortrag zur Geschichte des Heimensteins, der Klauskirche und der Klausmühle, eine Führung zu interessanten Grabstätten auf dem Alten Friedhof und eine Busfahrt nach Göttingen, zur Wiechert‘schen Erdbebenwarte, für die sich auch Nichtmitglieder anmelden können. Helmut Rosenthal hob die gute Zusammenarbeit mit dem Stormverein hervor, dankte dem Team des von Dr. Torsten W. Müller geleiteten Eichsfeldmuseums und der Stadtverwaltung für das gute Miteinander. So gibt es kein Museumsfest im Mai ohne das Zutun der Vereinsmitglieder – und das sind derzeit 76.

Langfristig hatte Rosenthal angekündigt, 2020 nicht mehr zu kandidieren. Als er 2011 den Vorsitz im Verein mit damals 51 Mitgliedern übernahm, war er der dritte Vorsitzende nach Manfred Eckardt und Franz Häger. „Die Aufbauarbeit war geleistet“, erinnerte er sich. Dem Dank von Wolfgang Friese und Vorstandsmitglied Sigrid Seifert schloss sich die Erste Beigeordnete an. Es sei leicht, hob Ute Althaus hervor, in einem Verein „mitzugehen“, zu sagen: „Ich bin dabei.“ Nicht ebenso leicht sei es, mit Engagement den Vorsitz zu übernehmen. Einstimmig in den neuen Vorstand gewählt wurden Wolfgang Friese, Reinhard Haase, Lothar Jakob, Günter Liebergesell, Dr. Torsten W. Müller, Ulrich Rheinländer und Sigrid Seifert. Ebenso einstimmig fiel das Votum für Günter Liebergesell als neuen Vorsitzenden aus, der seit 2016 dem Verein angehört.