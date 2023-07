Peter Gabel steht der Heiligenstädter Stadt-CDU weiter vor

Heiligenstadt. Christdemokraten der Eichsfelder Kreisstadt wählen Vorstand – und setzen sich neue Ziele.

Die CDU Heiligenstadt hatte jetzt Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl. Im Bericht blickte der Stadtverbandsvorsitzende Peter Gabel auf zwei Jahre zurück. Neben Veranstaltungen wie Mitgliedertreffen, Empfängen und Sommerfesten wurden auch Baumpflanzaktionen oder das Weihnachtsessen für Bedürftige organisiert. Die Mitgliederzahl stieg um zwei auf 154.

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet, trat zur Wiederwahl an und wurde mit 100 Prozent der Stimmen bestätigt. Vorsitzender bleibt Peter Gabel, Stellvertreterin ist Stefanie Kellner, Schatzmeister Marko Althaus, Mitgliederbeauftragter Heinrich Werner. Beisitzer sind Franziska Gunkel, Doreen Schampel, Tizian Bachmann, Sebastian Baldermann, Peter Arant und Thadäus König.

Gabel ging auf die nächsten Ziele ein. Neben dem Krankenhausneubau, der laut ihm eine riesige Chance für die Region bietet, sollte man nicht die Wilhelmstraße vergessen und überlegen, wie eine Nachnutzung des alten Krankenhausstandortes aussehen könne. Auch die Eingliederung der neuen Gemeinden Hohes Kreuz und Glasehausen seien von hoher Bedeutung.

Ferner setze sich die CDU für die Erstellung eines Fahrradwegekonzeptes ein, damit möglichst alle Ortsteile über einen Radweg erreicht werden. Davon, die Gelder im Haushalt einzustellen, sollen die anderen Stadtratsfraktionen überzeugt werden.

Stark will sich die CDU auch für den Ausbau der Sportplätze machen, da viele Kinder und Jugendliche in den beiden großen Vereinen trainieren, die Kapazitäten aber ausgereizt seien. Und die Vereine sollen laut Gabel unterstützt werden. Kur, Gewerbe und den Wald riss er ebenfalls an.