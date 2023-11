Peugeot fährt in Heiligenstadt auf einen Linienbus auf

Die Eichsfelder Polizei war in Heiligenstadt in der Bahnhofstraße im Einsatz. (Symbolbild)

Heiligenstadt. Unfall in der Eichsfelder Kreisstadt an einer roten Ampel zieht Verkehrsbehinderungen nach sich. Die Polizei sah sich die Unfallstelle an.

Unverletzt sind die Insassen eines Linienbusses in Heiligenstadt nach einem Unfall geblieben. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei im Eichsfeld hervor.

Demnach hat am Freitag in der Bahnhofstraße der Fahrer eines Linienbusses die Fahrt aufgrund des roten Lichtzeichens an einer Ampel verlangsamst. Ein hinter dem Bus fahrender Peugeot-Fahrer hat das offenbar nicht rechtzeitig bemerkt und ist auf den Bus aufgefahren, so die Polizei.

Der Fahrer des Omnibusses habe in Folge des Aufpralls über leichte Verletzungen geklagt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Die drei Fahrgäste seien nicht verletzt worden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen an der Unfallstelle in der Bahnhofstraße.