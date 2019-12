Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pferd Henry sorgt für kuriosen Feuerwehreinsatz bei Kirchgandern

Henry und Helge Bachmann aus Langula haben am Montagabend für einen im Nachhinein urkomischen Einsatz gesorgt – mit einem mehr als glücklichen Ausgang. Helge Bachmann war mit Pferd Henry gerade am Grünen Band unterwegs. Montagnachmittag hatten die beiden den Hanstein hinter sich und befanden sich an der Leine zwischen Kirchgandern und Gut Besenhausen.

„So richtig hatten sich meine GPS-Daten nicht hochgeladen. Und dann stand ich mit Henry vor einer Holzbrücke über der Leine“, erzählt Bachmann. „Henry“, sagte er, „du bist zu schwer, hier brechen wir ein. Da kommen wir nicht rüber.“ Er habe ja nicht gewusst, dass zwei weitere Brücken in der Nähe sind. Er saß ab und unterhielt sich mit Henry, der mit der Hinterhand schon auf der Böschung der Leine stand.

Pferd Henry rutscht vor Schreck in die Leine

Erst nach wenigen Minuten merkte Bachmann, dass Henry im Stehen eingeschlafen war. „Pennst Du jetzt?“, fragte er und stupste das Pferd zärtlich gegen die Nase. Es kam, wie es kommen musste. Henry rutschte vor Schreck die Böschung hinab und landete in der Leine. Samt Sattel. „Er lag da so komisch drin“, erzählt Bachmann. „Henry, hast Du Dir das Bein gebrochen“, rief er voller Angst.

Er lief los, um Hilfe zu holen, rief schließlich einen Bekannten in Rustenfelde und die Polizei an. Die setzte die Feuerwehr in Alarm. Bachmann musste am Handy bleiben, um ihn orten zu können. „Dann gingen die Sirenen in allen umliegenden Orten los. Vor lauter Schreck ist Henry aus der Leine gesprungen und kam auf mich zu geschlendert. Bist Du nur noch blöde, hab ich ihn gefragt.“

Witziger Einsatz geht noch einmal gut aus

Die Feuerwehrleute hätten auch lachen müssen, als alles gut war. Den Einsatz wollen sie Bachmann nicht in Rechnung stellen. Asyl haben er und Henry in Rustenfelde gefunden. „Ein herzlicher Dank geht von uns beiden an die Rettungskräfte. Das war Spitzenleistung auf hoher Ebene.“