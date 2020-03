Ein Borkenkäfer in einem Forstgebiet bei Leinefelde.

Leinefelde. Eine kirchliche Frauengruppe und das Forstamt Leinefelde laden am 14. März zum Bäume im geschädigten Wald pflanzen ein.

Pflanztag auf dem Zehnsberg

Die Schadensereignisse der vergangenen Jahre setzten dem Wald unverändert zu. Immer mehr Bäume haben mit den Folgen der damaligen Dürre zu kämpfen. Auch Wälder rings um Leinefelde sind betroffen. Das Forstamt Leinefelde forstet die entstanden Kahlflächen wieder auf. Um dabei zu unterstützen, lädt die Frauengruppe „Nimm Dir Zeit“ der Kirchengemeinde St. Maria Magdalena an diesem Samstag, 14. März, gemeinsam mit dem Forstamt Leinefelde zu einem Baumpflanzstag ein.

„Wir haben eine doppelte Verantwortung für die Natur, die Gottes Schöpfung ist, als Bürger und als gläubige Christen. Auch wir wollen uns stark machen und unseren Beitrag leisten an der leidenden Schöpfung“, heißt es in der Einladung von Schwester Dorothea Brylak.

Der Tag habe ein doppeltes Ziel. Zum einen stelle man sich der Verantwortung für die Folgen des Klimawandels und zum anderen sei man davon überzeugt, dass dieser Tag auch ein Tag der Begegnung und der Stärkung der Glaubensgemeinschaft werde könne.

Die Kirchengemeinde bittet Interessenten, sich für die Pflanzaktion anzumelden, um die benötigte Zahl an Pflanzen kalkulieren zu können. Im Anschluss an die Aktion lädt die Kirchengemeinde zu einem Imbiss ein.

Samstag, 14. März, weitere Informationen und Anmeldung telefonisch unter 0170/8154138 oder per E-Mail an referent-lfd@t-online.de sowie an petrabrodmann@gmail.com