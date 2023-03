Pkw kollidiert im Eichsfeld mit Linienbus

Dingelstädt. In Dingelstädt kam es zu einem Unfall, bei dem ein Ford mit einem Linienbus kollidierte. Verletzt wurde niemand, aber die Feuerwehr war über eine Stunde im Einsatz.

Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Dingelstädt hat es am Mittwoch keine Verletzten gegeben, erklärte die Polizei. Der Busfahrer wollte kurz nach 16 Uhr von der Steinstraße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei sei er mit einem Ford-Fahrer zusammengestoßen, der aus der Bahnhofstraße kam und Vorfahrt hatte. Alle Businsassen konnten den Bus unversehrt verlassen. Der Ford musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr rückte aus und reinigte die Unfallstelle. Gegen 17.30 Uhr war diese komplett geräumt.