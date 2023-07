Pkw überschlägt sich auf Eichsfelder Landstraße

Struth. Für zwei Insassen eines Autos endete der Sonntag im Krankenhaus. Sie hatten sich mit ihrem Fahrzeug überschlagen.

Auf der Landstraße 1003 bei Struth ist am Sonntagabend ein Autofahrer von der Straße abgekommen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Der 70-jährige Fahrer habe in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren und sei mit einer Leitplanke kollidiert. Anschließend habe sich der Pkw überschlagen. Die beiden Fahrzeuginsassen seien zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert worden.

