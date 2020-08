Kirchworbis. Eine Familie in Kirchworbis kämpft mit Ratten. VG, Zweckverband und Gesundheitsamt arbeiten an einer Lösung.

Silvia und Frank Grimm sitzen an ihrem Küchentisch in der Südstraße und blicken täglich auf den Bildschirm ihres Tablets. Sie erfreuen sich nicht an den Urlaubsbildern aus vergangenen Jahren, nein, fassungslos schauen sie sich die Videos an, die die drei vor dem Hauseingang aufgestellten Wildkameras aufzeichnen. Zu sehen sind Ratten, die mit Einbruch der Dunkelheit die Treppe und die daneben befindliche Terrasse bevölkern.