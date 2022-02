Platz für Göttinger Wochenmarkt wird umgestaltet

Der Göttinger Wochenmarkt zieht während der Bauarbeiten an die Johanniskirche (Symbolbild).

Göttingen. Zwei Millionen Euro werden in die Umgestaltung investiert.

Der Göttinger Wochenmarkt muss nach Ostern umziehen. Grund ist eine geplante Umgestaltung des Wochenmarkplatzes. Dadurch soll der Platz für Anwohner, die angrenzende Gastronomie, Kultureinrichtungen und Marktleute attraktiver werden und besser zu nutzen sein, teilt das Göttinger Rathaus mit. Die Arbeiten beginnen am Dienstag nach Ostern, dem 20. April.

Während der Maßnahme wird der Wochenmarkt an der Johanniskirche stattfinden. Der Umbau war als Maßnahme im Städtebaufördergebiet „Südliche Innenstadt“ gestartet und sollte mit Städtebaufördermitteln umgesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung. Mit der Auflage des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt“ des Landes Niedersachsen aus der EU-Aufbauhilfe React EU mit einer Förderung von bis zu 90 Prozent sei die Aufnahme der Umbaumaßnahme in das Sofortprogramm beantragt worden. Das Land hat die Umsetzung bewilligt.

Die Kosten betragen laut dem Göttinger Rathaus rund zwei Millionen Euro inklusive der Erneuerung von Schmutz- und Regenwasserkanälen durch die Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB) – 1.650.000 Euro für den Ausbau des Wochenmarkts, davon städtischer Eigenanteil 165.000 Euro zuzüglich des GEB-Anteils in Höhe von 350.000 Euro. Fünf Büros waren beauftragt, Entwürfe für eine Wochenmarktplatzgestaltung zu entwickeln. Unter Beteiligung von Bürgern, Anwohnern und ansässiger Betriebe und Einrichtungen wurden die Entwürfe weiterentwickelt und abschließend noch einmal öffentlich präsentiert, heißt es aus dem Rathaus.

Bäume müssen wegen der Umgestaltung weichen

Nach einer intensiven Diskussion hat sich eine Jury für den Entwurf des Büros „Lad+ Landschaftsarchitektur Diekmann“ aus Hannover entschieden. Zur Vorbereitung für die Umgestaltung müssen auf dem Platz zehn der vorhandenen Bäume – darunter sechs Platanen und Ahornbäume – gefällt werden. Ersatz wird durch zehn große Wildapfelbäume geschaffen. Angesichts der zukünftig neu geplanten Wegeführung, dem Einbau von Zisternen, die das Oberflächenwasser nutzbar machen, und aufgrund von notwendigen Änderungen im Bereich der unterirdischen Versorgungsinfrastruktur ist die Fällung unumgänglich. Für die Dauer der Fällarbeiten werden Absperrungen und Parkverbote unumgänglich sein, heißt es abschließend aus dem Rathaus.